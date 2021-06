Radsport

Tour de France: Van der Poel mit tränenreichem Interview nach Etappensieg

Mathieu van der Poel hat sich bei der Tour de France schon auf der 2. Etappe seinen großen Traum vom Gelben Trikot erfüllt und brach im Siegerinterview an der Mur de Bretagne beim Gedanke an seinen vor zwei Jahren verstorbenen Großvater Raymond Poulidor in Tränen aus. Van der Poel schaffte mit dem Gelben Trikot das, was Poulidor, der acht Mal in Paris auf dem Tour-Podium stand, nie erreichte.

