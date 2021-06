Publiziert 30/06/2021 Am 08:01 GMT | Update 30/06/2021 Am 08:03 GMT

Das erste, recht frühe Zeitfahren der 108. Tour ist mit gut 27 Kilometern nicht besonders lang, und auch nicht besonders schwer - aber immerhin: wellig: Es gibt einige kleine Anstiege, und zwei längere, leicht ansteigende Passagen.

Die erste Zeitnahme kommt nach knapp neun Kilometern in St-Jean-sur-Mayenne, die zweite bei km 17 im Dorf Bonchamp. Die Zielanfahrt in Laval ist ziemlich eckig, etliche scharfe Kurven machen den Endspurt zum Expo-Gelände "Espace Mayenne" diffizil - für die Fahrer ist zu hoffen, dass es da nicht regnet.

Tour-Strecke, 5. Etappe: Welliges Zeitfahren um Laval

5. Tour-Etappe live im TV und im Livestream

Bei Eurosport wird die 5. Etappe der Tour de France 2021 am Mittwoch, 30. Juni in voller Länge von Start bis Ziel übertragen - los geht es um 12:15 Uhr. Als Experte sind die Insider und Ex-Profis Robert Bengsch und Jens Voigt mit am Mikrofon. Im Eurosport Player könnt Ihr die Live-Übertragung der 5. Etappe auch in einem Bonus-Livestream ohne Unterbrechungen sehen!

Die Favoriten

Das erste der beiden Zeitfahren der Tour 2021 ist nach Meinung etlicher Fahrer das schwierigere: Zwar fast 3 km kürzer, aber deutlich welliger, und mit schwierigeren technischen Passagen. Eher nichts für Rouleure, aber definitiv die erste große Gelegenheit für die Klassement-Fahrer, Flagge zu zeigen, und vielleicht schon wichtige Sekunden herauszufahren.

Top-Favorit war bis zu seinem Sturz eigentlich Primoz Roglic. Nun ist die Frage, wie er die Verletzungen in der Zeitfahrposition verkraften kann.

DieTour im Mayenne

Drei Mal hat die Tour bisher im Mayenne Halt gemacht: 1987 war Renazé Zielort, aus dem die Ex-Profis Marc und Yvon Madiot stammen, heute Team-Manager von Groupama-FDJ. 1995 war Mayenne Startort und 1999 das heutige Ziel Laval doppelter Etappenort: Von Nantes nach Laval hieß der Sieger Tom Steels, und von Laval nach Blois stellte Mario Cipollini mit einem Schnitt von 50,35 km/h den ungeschlagenen Rekord als schnellste Massenstart-Etappe in der Geschichte der Tour auf.

