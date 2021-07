Update 03/07/2021 Am 08:13 GMT

Direkt vom Start in Oyonnax stehen gleich mal 300 Höhenmeter hinauf zum Foret d' Echallon an, der zwar eine Bergwertung ist, aber dennoch schmerzt. Nach 17 Kilometern Abfahrt folgen wellige 50 Kilometer bis zur ersten der heute fünf Bergwertungen an der Côte de Copponex, die 6,5 Kilometer mit 4,5 Prozent aufweist (3. Kategorie).

Nach einem Kat.-4-Anstieg folgt nach hundert Kilometern der Mont Saxonnex, der erste Berg der 1. Kategorie dieser Tour, mit im Schnitt über acht Prozent auf sechs Kilometern und Rampen über zehn Prozent.

Auch die nächsten beiden Anstiege sind 1. Kategorie, der Col de Romme, neun Kilometer mit neun Prozent und zum Abschluß der Col de la Colombière, 1618 Meter hoch, und 7,5 Kilometer lang, mit 8,5 Prozent.

Tour de France Jumbo erwägt Aufgabe von Kapitän Roglič VOR 10 STUNDEN

Hier gibt’s für die ersten drei Fahrer zusätzlich Bonus-Sekunden. Ein sehr schwerer Doppelpack, getrennt nur durch eine technische Abfahrt - Zeit zum Verschnaufen oder für eine organisierte Verfolgung bleibt da kaum. Zum Finale wartet eine gut ausgebaute 15-km-Abfahrt nach Grand Bornand.

Tour-Berge: Schwerer Alpen-Doppelpack auf der 8. Etappe in 3D

Tour: Buchmann auf Gerdemanns Spuren?

Die Langlauf- und Biathlon-Hochburg Le Grand Bornand ist dagegen bereits zum achten Mal Etappenort der Grand Boucle. Linus Gerdemann holte sich hier 2007 mit einem Solo-Sieg das Gelbe Trikot, Julian Alaphilippe konnte ebenfalls als Solist in Grand Bornand 2018 seinen ersten Etappensieg bei der Tour feiern.

Heute könnte Emanuel Buchmann seine Chance suchen - er hat schon einige Minuten Rückstand im Gesamtklassement und die großen Favoriten könnten mit ihrem Schlagabtausch auf die erste Bergankunft der Tour de France am Sonntag in Tignes warten.

Tour de France 2007: Linus Gerdemann im Gelben Trikot Fotocredit: Getty Images

Das könnte Dich auch interessieren: Alle Etappen und Bergwertungen: Die Anstiege der Tour 2021

Tour-Strecke, 8. Etappe: Erster Härtestes in den Alpen

Tour de France "Dummheit": Sturz-Verursacherin spricht über ihre Schild-Aktion VOR 15 STUNDEN