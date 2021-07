Der 6. Juli - kein Tour-Tag wie jeder andere:

In Troyes macht Marcel Kittel am 6. Juli 2017 klar, wer der beste Sprinter des Rennes ist: Aus fast aussichtsloser Position stürmt er noch zum Sieg vor dem Franzosen Arnaud Démare, es ist der zweite seiner letztlich fünf Triumphe in dieser Tour.

André Greipel wird Dritter und auch Rüdiger Selig und John Degenkolb sprinten in die Top Ten.

Marcel Kittel gewinnt die 6. Etappe der Tour de France 2017 Fotocredit: Getty Images

1996 die 7. Etappe der Miguel Indurain (Bild unten) bricht zur völligen Überraschung ein, quält sich den Berg hinauf und verliert über drei Minuten auf Bjarne Riis, Jan Ullrich und Co. - seine Dominaz ist vorbei, es wird keinen sechsten Tour-Sieg für den Spanier geben. Aus mehreren Gründen sorgtdie 7. Etappe der Tour de France für Schlagzeilen. Die Bergankunft in Les Arcs ist der erste Härtetest - und Seriensieger(Bild unten) bricht zur völligen Überraschung ein, quält sich den Berg hinauf und verliert über drei Minuten auf Bjarne Riis, Jan Ullrich und Co. - seine Dominaz ist vorbei, es wird keinen sechsten Tour-Sieg für den Spanier geben.

Miguel Indurain, Tour de France 1996 Fotocredit: Imago

Eine große Schrecksekunde gibt es in der Abfahrt vom Cormet de Roselend: Ein gewisser Johan Bruyneel stürzt ins Nirgendwo, "geschützt" nur durch eine Rabobank-Kappe - doch wie durch ein Wunder klettert er kurz darauf selbst den Abhang wieder hinauf, greift sich ein neues Rad und wird er wenig später noch 20. der Etappe.

Unvergessen ist schließlich nicht nur in Frankreich das Drama um den jungen Träger des Gelben Trikots: Stéphane Heulot kann sein seit Tagen schmerzendes Knie nicht länger ertragen, unter Tränen steigt er ins Teamfahrzeug - als einer von insgesamt 14 Profis, die in der Tour-Geschichte mit dem "maillot jaune" vorzeitig die Tour verlassen müssen.

Neuer Träger des Gelben Trikots wird Jewgeni Berzin - als erster Russe der Tour-Geschichte.

Stephane Heulot, Tour de France 1996 Fotocredit: Eurosport

Zu Beginn der Tour 1992 fährt sich am 6. Juli ein 22-Jähriger ins Herz der Franzosen: Der Nobody aus dem RMO-Rennstall reißt auf dem 3. Teilstück zusammen mit einem spanischen Begleiter aus und kommt über fünf Minuten vor den Stars nach 255km in Pau an. Den Etappensieg verpasst er, aber das Gelbe Trikot gehört für einen Tag ihm - und Frankreich entdeckt den Namen Richard Virenque:

Der Beginn einer wechselvollen (Liebes)Beziehung, die trotz seiner Dopingaffäre bis heute anhält.

Richard Virenque, Tour de France 1992 Fotocredit: Imago

Aus unerklärlichen Gründen ist der 6. Juli in den letzten Jahren zum großen Sturz-Tag der Tour geworden. Beim 100. Geburtstag im Jahr 2003 ist dabei zu Beginn alles ganz wunderbar - Promenade vom "Stade de France" zum Startort der Tour 1903, dem Café "Le Reveil Matin", dort Zeremonie undundund.

Am Ende der Etappe hingegen in wird es in Meaux schmerzhaft. Ein Massensturz bei Höchstgeschwindigkeit auf der Zielgeraden streckt viele Fahrer nieder: Für Levi Leipheimer ist die Tour damit nach der 1. Etappe vorbei, Tyler Hamilton bricht sich sein berühmt gewordenes Schlüsselbein - und Olaf Pollack sorgt für eines der Bilder jener Tour:

Olaf Pollack, Gerolsteiner - Tour de France 2003 Fotocredit: Imago

Im Jahr 2010 geht es am 6. Juli über das Kopfsteinpflaster von Paris-Roubaix - und es kommt, wie es kommen muss: Einige Mitfavoriten verlieren die Tour schon auf dieser 3. Etappe. Frank Schleck stürzt so schwer, dass er direkt aufgeben muss, Lance Armstrong verliert auf die Spitzengruppe um Cadel Evans und Andy Schleck über zwei Minuten, etliche andere große Namen sind mit knapp einer Minute Zeitverlust fast noch gut bedient.

Fränk Schleck - Tour de France 2010, 3. Etappe Fotocredit: Getty Images

Dass üble Stürze aber auch auf bester Strecke möglich sind, erleben wir 2012, als sich am 6. Juli auf dem Weg nach Metz die Straße fast in ein Schlachtfeld verwandelt. Rund 25 Kilometer vor dem Ziel gehen dutzende Fahrer bei hohem Tempo zu Boden und wieder sind etliche der großen Namen betroffen.

Wieder gehört Frank Schleck zu den Opfern, dazu Pierre Rolland, Janez Brajkovic, Alejandro Valverde oder auch Robert Gesink. Giro-Sieger Ryder Hesjedal verliert sogar über zehn Minuten, sein Garmin-Teamkollege Tom Danielson muss direkt aufgeben.

Der Massensturz ist Anlass dafür, dass die Tour inzwischen ein eigenes Röntgenmobil mit sich führt - die Krankenhäuser wurden an jenem 6. Juli des Ansturms nicht mehr Herr.

Risse in mehreren Organen: Poels blickt auf seinen schweren Sturz zurück

In die Liste der Sturz-Tage reiht sich schließlich auch der 6. Juli 2015 ein: Auf dem Weg von Antwerpen zur Mauer von Huy erwischt es neben vielen anderen Fahrern auch Tom Dumoulin und Spitzenreiter Fabian Cancellara. Das Rennen wird kurzzeitig neutralisiert, der Schweizer kämpft sich auch noch ins Ziel.

Doch die Diagnose lautet auf zwei angebrochene Lendenwirbel, die Tour ist für den Träger des "maillot jaune" vorbei.

Tom Dumoulin, Fabian Cancellara - Tour de France 2015 Fotocredit: Getty Images

