Eine 198-km-Runde führt von der Hafenstadt Brest aus durch den Westen der Bretagne, den hügeligsten Teil der Region. Immerhin 2.800 Höhenmeter müssen die 184 Fahrer aus den 23 Teams dabei bewältigen. Insgesamt sechs Bergwertungen warten auf das Peloton: vier der 4. und zwei der 3. Kategorie. Das Ziel liegt auf der Cote de la Fosse aux Loups (3. Kat.), zwar nur 176 Meter hoch, die Steigung ist aber im Schnitt neun Prozent steil. Man darf gespannt sein, welcher 'Wolf' (loup) am schnellsten aus dem 'Graben' (fosse) nach oben kommt.

Tour-Strecke, 1. Etappe: Auftakt mit sechs Bergwertungen

1. Tour-Etappe live im TV und im Livestream

Bei Eurosport wird die 1. Etappe der Tour de France 2021 am Samstag, 26. Juni in voller Länge von Start bis Ziel übertragen - los geht es um 12:10 Uhr. Als Experte sind die Insider und Ex-Profis Robert Bengsch und Jens Voigt mit am Mikrofon. Im Eurosport Player könnt Ihr die Live-Übertragung der 1. Etappe auch in einem Bonus-Livestream ohne Unterbrechungen sehen!

Die Favoriten

Auch wenn das Etappenprofil heute recht wellig ist, wird der Kampf ums erste Gelbe Trikot wohl erst auf den letzten Metern entschieden. Ausreißer dürften kaum eine Chance haben, hier durchzukommen. In Landerneau wartet eine drei Kilometer lange Schlusssteigung mit einem kurzen 14-%-Stich, die zum Ende hin aber abflacht und auf den letzten 300 Metern sogar einen echten Sprint erlauben würde. Die Frage ist nur, wer von den Sprintern dann noch ganz vorne dabei ist. Es dürfte eher ein Tag für die Puncheure werden. Als Top-Favorit gilt an der Cote de la Fosse aux Loups Mathieu van der Poel (Alpecin - Fenix).

Die Tour in Brest

Die Bretagne stellt nicht weniger als vier Tour-de-France-Champions: Lucien Petit-Breton (Sieger 1907 und 1908, als Erster zweimal in Folge), Jean Robic (1947 - obwohl er bis Paris nie das Gelbe Trikot getragen hatte), Louison Bobet (1953, 1954, 1955; als Erster drei Jahre in Folge) und Bernard Hinault (1978, 1979, 1981, 1982, 1985). Ihre Statuen, ein Werk der Künstlerin Annick Leroy aus Rennes, finden sich im Zentrum von Carhaix im Departement Finistère.

Brest ist bereits zum vierten Mal Gastgeber eines Grand Depart (1952, 1974, 2008, 2021), je einmal waren es die weiteren bretonischen Städte Rennes (1964), Plumelec (1985) und Saint-Brieuc (1995). Insgesamt finden sich 34 Städte der Bretagne als Etappenorte in der Geschichte der Großen Schleife. Landerneau, Ziel der heutigen Etappe, und Pontivy, sind 2021 neu im Tour-Programm.

