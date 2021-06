Publiziert 22/06/2018 Am 12:41 GMT | Update 21/06/2021 Am 18:25 GMT

GELBES TRIKOT ("maillot jaune"):

Der Führende der Gesamtwertung nach Addition der Zeiten der Etappen trägt das Gelbe Trikot der Tour de France

Bei Zeitgleichheit zweier Fahrer entscheiden zuerst die Zehntelsekunden aus den Einzelzeitfahren, danach die Addition der Etappenplatzierungen und zuletzt der Platz auf der letzten Etappe über die Rangfolge.

Tour de France Preisgeld und Reglement der Tour: So hoch sind die Prämien 21/06/2018 AM 16:01

GRÜNES TRIKOT ("maillot vert")

Bei den Zielankünften und Zwischensprints werden Zähler für die Punktewertung vergeben. Der Führende in diesem Klassement trägt das Grüne Trikot. Bei Gleichheit entscheidet zuerst die Zahl der Etappensiege, dann die der gewonnenen Zwischensprints und schließlich der Platz in der Gesamtwertung.

Die Punktverteilung:

- Beim Einzelzeitfahren (Etappe 20) gibt es 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Zähler für die Top 15

- Bei den 6 Bergetappen (Nr. 8, 9, 13, 15, 17, 18) gibt es 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Zähler für die Top 15

- Bei den 5 mittelschweren Etappen (Nr. 2, 4, 6, 12, 16) gibt es 30, 25, 22, 19, 17, 15, 13, 11, 9, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Zähler für die Top 15

- Bei den 9 flachen bzw. leichteren Etappen (Nr. 1, 3, 5, 7, 10, 11, 14, 19, 21) gibt es 50, 30, 20, 18, 16, 14, 12, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 Zähler für die Top 15

Zwischensprints werden bei allen Tagesabschnitten, außer dem Zeitfahren, ausgetragen - wobei es auch bei der Tour de France 2020 nur einen Sprint pro Etappe gibt. Dort werden 15 Fahrer bedacht, und zwar mit 20, 17, 15, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 Punkt.

Die neue Zwischenwertung "Bonus Point" hat keine Bedeutung für die Punktwertung, dort geht es nur um Bonussekunden, nicht um Punkte.

BERGTRIKOT ("maillot à pois")

An insgesamt 65 Anstiegen werden Punkte für das rot-weiße Bergtrikot der Tour de France vergeben. Die Gipfel sind in fünf Kategorien eingeteilt, abhängig von ihrem Schwierigkeitsgrad.

Bei Gleichheit im Kletter-Klassement entscheidet zuerst die Zahl der Siege an HC-Bergwertungen, dann die Zahl der Siege an Bergwertungen der 1. Kategorie usw. bis zur 4. Kategorie und schließlich dem Gesamtklassement.

Die letzte Bergwertung der 1. Kategorie im Zeitfahren auf der 20. Etappe wird wie folgt entschieden: Es werden extra die Zeiten nur für den 5,9 Kilometer langen Anstieg zur Planche des Berlles Filles herangezogen, nicht das Ergebnis des gesamten Zeitfahrens.

Die Punktverteilung:

- An 5 Anstiegen der Klasse HC ("hors catégorie") gibt es 20, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 Zähler für die Top 8.

- An 16 Anstiegen der 1. Kategorie gibt es 10, 8, 6, 4, 2, 1 Zähler für die Top 6.

- An 8 Anstiegen der 2. Kategorie gibt es 5, 3, 2, 1 Zähler für die Top 4.

- An 21 Anstiegen der 3. Kategorie gibt es 2 und 1 Zähler für die Top 2.

- An 15 Anstiegen der 4. Kategorie gibt es 1 Zähler für den Sieger.

Die Punkte werden in diesem Jahr nur an einem Anstieg verdoppelt, dem Col de la Loze am Finale der 17. Etappe.

Die neue Zwischenwertung "Bonus Point" hat keine Bedeutung für die Bergwertung, dort geht es nur um Bonussekunden, nicht um Punkte.

WEISSES TRIKOT ("maillot blanc")

Die Nachwuchswertung umfasst alle Fahrer, die nach dem 1. Januar 1996 geboren sind. Der beste von ihnen in der Gesamtwertung trägt das weiße Trikot.

WEITERE WERTUNGEN:

Mannschaftswertung: Die Mannschaftswertung basiert auf der Addition der Zeiten der drei besten Fahrer jedes Teams auf jeder Etappe. Beim Mannschaftszeitfahren ist allerdings die Zeit des vierten Fahrers entscheidend.

Im Tagesklassement der Mannschaftswertung entscheidet bei Zeitgleichheit die Addition der Etappenplätze ihrer drei besten Fahrer. Die führende Mannschaft trägt gelbe Startnummern

Im Gesamtklassement entscheidet bei Gleichheit die Zahl der Tagessiege im Mannschaftsklassement, danach die Zahl zweiter Plätze in dieser Wertung.

Kämpferischster Fahrer: Diese Wertung soll besonders einsatzfreudige Fahrer auszeichnen. Eine Jury wählt einen entsprechend würdigen Träger aus, der aufgrund seiner Leistungen bei der vorangegangenen Etappe am nächsten Tag als Auszeichnung eine rote Startnummer tragen darf. Am Ende der Tour wählt die Jury einen Gesamtsieger, für die Schlussetappe nach Paris wird kein Tagessieger mehr gekürt - wie auch für die beiden Zeitfahren.

Wenn ein Fahrer in mehreren Wertungen führt, hat das Gelbe Trikot Vorrang. Dann trägt in "Vertretung" der nächste Fahrer im Klassement das Grüne Leibchen oder das Bergtrikot.

WEITERE SONDERTRIKOTS:

Im Feld der Tour in diesem Jahr wieder einmal dabei ist der aktuelle Weltmeister: Der Franzose Julian Alaphilippe trägt das Regenbogen-Trikot.

Daneben sind im Peloton etliche Fahrer als frischgebackenen Landesmeister in den Farben ihrer Heimat unterwegs. Allerdings wird dabei auch gewechselt: Bei den Einzelzeitfahren tragen die Titelträger im Kampf gegen die Uhr die Landesfarben, ansonsten die Meister im Straßenrennen.

Das könnte Dich auch interessieren: Preisgeld der Tour: So hoch sind die Prämien

Ventoux im Doppelpack und zwei Zeitfahren: Die Strecke der Tour 2021

Tour de France Alle deutschen Etappensieger der Tour-Geschichte 24/07/2016 AM 18:02