Radsport

Tour de France 2021: US-Boy Kuss fährt zum Heimsieg in Andorra - Finale der 15. Etappe

Der US-Amerikaner Sepp Kuss hat in Andorra La Vella die 15. Etappe der Tour de France gewonnen und damit einen echten Heimsieg gefeiert - denn der 26-Jährige lebt in Andorra, seine Freundin stand im letzten Anstieg am Straßenrand. Hier ist die Zielankunft des Jumbo - Visma-Profis.

00:02:26, vor 2 Stunden