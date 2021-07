Es geht auf den mythischen Giganten der Tour, den 1,910 Meter hohen Mont Ventoux – und zwar gleich zweimal. Das ist eine Premiere für den "weißen Riesen", der seinen Spitzname daher hat, dass die Felslandschaft der letzten Kilometer von weitem wie Schnee aussieht.

Doch auch vor der ersten Auffahrt auf den Ventoux von Sault aus steht noch ein Col der Kategorie 1 im Streckenplan: der Col de la Liguière.

Nach 30 flachen Kilometern zu Beginn geht es zunächst über zwei kleinere Wellen der 4. Kategorie. Anschließend bleibt es bis Kilometer 72 wellig, bevor bei St. Saturnin die Auffahrt zum Col de la Liguière beginnt - knapp zehn Kilometer mit fast sieben Prozent.

Bei Streckenkilometer 96 ist dann Sault erreicht, der Start für den ersten, langen Anstieg zum Ventoux - rund 22 Kilometer mit im Schnitt fünf Prozent.

Dann folgen 20 Kilometer Abfahrt nach Malaucene, über die Welle Col de la Madeleine nach Bedoin zur zweiten, schwereren Auffahrt zum Giganten: Zwar nur 16 Kilometer lang, dafür aber mit im Schnitt fast acht Prozent, und immer wieder Rampen mit deutlich über zehn Prozent.

Zur Belohnung gibt’s oben nicht nur Zeitgutschriften für die ersten Drei - sondern auch eine schöne 22-km-Abfahrt ins Ziel.

Die Favoriten

Drei Berge der beiden höchsten Kategorien, davon zweimal der Ventoux – ein brutales Teilstück in der Provence. Doch die lange Abfahrt zum Ziel in Malaucene könnte auch dafür sorgen, dass nicht unbedingt der beste Kletterer gewinnt, sondern einer, der über die Kuppe nicht weit von der Spitze weg ist und dann bergab am risikofreudigsten ist.

Die Tour in Sorgues und Malaucene

Sorgues feiert seine Premiere als Tour-Etappenort, bisher war die 19.000-Einwohner-Stadt zweimal Startort für Etappen des Frühjahrsklassikers Paris – Nizza, zuletzt im vergangenen März. Auch der Zielort Malaucene ist zum ersten Mal Etappenort – erstaunlich, ist doch der Mont Ventoux seit 1951 fast ein Dauergast bei der Großen Schleife, vor allem seit dem Jahr 2000.

