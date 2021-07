Eine "Bilderbuch-Etappe" nennt Tour-Streckenchef Thierry Gouvenou die flachen knapp 160 Kilometer aus der Region Vaucluse ins Departement Gard – und zwar vor allem wegen der 45 Kilometer zu Beginn: Von St Just schlängelt sich die D290 anmutig durch die Gorges de l´Ardeche, die imposanten Schluchten dieses Nebenflusses der Rhone. Und auch der Zielort, das antike Nimes, könnte aus dem Bilderbuch stammen.

TagesTOUR: 17 Kilometer nach dem Start in St Paul Trois Chateaux geht’s ins Tal der Ardeche – erstmals in voller Länge bei der Tour durchquert, mit dem kleinen Col du Serre de Tourre (323 m) am Ende. Dann folgen 25 windanfällige Kilometer bis zur einzigen Bergwertung heute, dem Cote du Belvedere de Tharaux (Kat. 3, 4,5 km, 4,7 %).

Es folgen 50 leicht wellige, tendenziell fallende Kilometer bis zur Sprintwertung in Uzes, bei km 133. Nun fehlen nur noch 26 flache Kilometer bis ins Ziel in Nimes, durch die Ebene von Gard und Gardon – hier herrscht erneut Seitenwindgefahr.

Tour-Strecke, 12. Etappe: Malerischer Parcours an der Ardeche entlang

Die Favoriten

Eine wellige Etappe für die Puncheure, aber der Wind ist eine stete Gefahr, viele Abschnitte führen durch offenes Gelände. Die Teams der Klassement-Fahrer müssen aufpassen, bei Windstaffeln nicht abgehängt zu werden. Wenn es windstill bleibt, könnte das auch ein guter Tag für Ausreißer sein.

Doch das wahrscheinlichste Szenario ist ein Massensprint und dort heißt der Top-Favorit natürlich Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step). Er könnte heute den Merckx-Rekord von 34 Etappensiegen einstellen.

Aufgrund der vielen kleinen Hügel dürften ihm aber auch Wout van Aert (Jumbo - Visma) und Jasper Philipsen (Alpecin - Fenix) gefährlich werden können, wenn sie am Ende mehr Reserven mit nach Nimes bringen.

Die Tour in Nimes

Seit 2011 ist das 9.000-Einwohner-Städtchen St Paul Trois Chateaux bereits zum vierten Mal Startort einer Tour-Etappe, zuletzt 2018. Auch die Tour Feminin, das Criterium du Dauphine und Paris – Nizza (2009, 2016) waren hier bereits zu Gast.

Nimes gehört zu den beliebtesten Zielen bei der Großen Schleife: Nicht weniger als 18 Mal war die Römer-Stadt bereits Teil der Tour, zuletzt 2019 mit Caleb Ewan als Sprint-Sieger.

