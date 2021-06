Die dritte Etappe ist so richtig flach: Lediglich zwei Bergwertungen der vierten Kategorie stehen an, höchste Erhebung ist die Cote de Cadoual nach 90 Kilometern, gerade mal 157 Meter hoch, und mit sechs Prozent Steigung auf nicht mal zwei Kilometern.

Im Zielort Pontivy wartet unter dem hübschen Chateau de Rohan eine 1400 Meter lange Zielgerade auf die Sprinter.

Tour-Strecke, 3. Etappe: Erste Chance für die Sprinter

3. Tour-Etappe live im TV und im Livestream

Bei Eurosport wird die 3. Etappe der Tour de France 2021 am Montag, 28. Juni in voller Länge von Start bis Ziel übertragen - los geht es um 13:10 Uhr. Als Experte sind die Insider und Ex-Profis Robert Bengsch und Jens Voigt mit am Mikrofon. Im Eurosport Player könnt Ihr die Live-Übertragung der 3. Etappe auch in einem Bonus-Livestream ohne Unterbrechungen sehen!

Die Favoriten

Nach zwei recht welligen Etappen endlich ein Tag für die Sprinter: Kein Hügel auf der 183-km-Strecke durch die "Landes de Lanvaux" ist höher als 150 Meter. Die letzten 1.400 Meter des wohl gut viereinhalb Stunden langen Renntages führen fast schnurgerade ins Ziel – alles andere als ein Massensprint wäre überraschend. Top-Favorit ist Caleb Ewan (Lotto Soudal) und Arnaud Demare (Groupama - FDJ), Mark Cavendish (Deceuninck - Quick-Step) sowie Tim Merlier (Alpecin - Fenix) sind auf dem Papier die wohl schnellsten Herausforderer. Doch die Kandidatenliste könnte noch zehn weitere Namen umfassen.

DieTour in Lorient und Pontivy

Lorient ist bereits zum 13. Mal Etappen-Ort, und die Heimat von Warren Barguil (Arkea-Samsic), 2017 und 2019 Zehnter der Tour-Gesamtwertung. Zuletzt startete hier 2018 eine Etappe, die Peter Sagan in Quimper gewann.

Kurz nach der ersten Sprint.-Wertung heute geht’s durch Radenac, Geburtsort von Jean Robic, erster Tour-Sieger nach dem Zweiten Weltkrieg 1947. Im Zielort Pontivy wurde David Lappartient geboren, aktueller Präsident des Weltradsportverbandes UCI.

