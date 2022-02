Superstar Mathieu van der Poel gewann die 2. Etappe und trug danach sechs Tage das Gelbe Trikot, Tim Merlier entschied das dritte Teilstück für sich.

Arkéa - Samsic wird vom zweimaligen Tour-Zweiten Nairo Quintana angeführt, TotalEnergies tritt mit dem neuen Zugpferd Peter Sagan an.

B&B Hotels - KTM baut auf Routinier Pierre Rolland, der 2011 und 2012 je eine Etappe gewinnen konnte.

Dagegen erfüllten sich die Hoffnungen des norwegischen Uno-X-Teams nicht, das acht Dänen im Aufgebot hat und angesichts des diesjährigen Grand Départs in Kopenhagen auf eine Wildcard spekulierte. "Wir respektieren diese Entscheidung voll und ganz und sind dankbar für all die großartigen Einladungen in dieser Saison. Wir kämpfen weiter. Unser Kader wird bald bei vielen Grand Tours zu sehen sein", kommentierte Jens Haugland, der Vorstandsvorsitzende von Uno-X, die Nachricht.

Die 22 Teams der Tour de France 2022:

AG2R Citroën (FRA), Alpecin-Fenix (BEL), Arkea-Samsic (FRA), Astana (KAZ), Bahrain (BAH), BikeExchange (AUS), Bora-hansgrohe (GER), Cofidis (FRA)

DSM (NED), Education First (USA), Groupama-FDJ (FRA), Ineos (GBR), Intermarche (BEL), Israel Start-Up Nation (ISR), Jumbo-Visma (NED), Lotto (BEL)

Movistar (ESP), Quick-Step (BEL), Trek (USA), UAE (UAE), B&B Hotels (FRA), TotalEnergies (FRA)

