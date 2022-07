Wout Van Aert (Jumbo - Visma / Gelbes Trikot): "Es war nicht der Tag, auf den wir gehofft hatten. Aber auch dann musst du im Rennen reagieren. Gestern waren wir vorne, heute mussten wir nachjagen. Für Jonas konnten wir den Schaden im Kampf um das Klassement reduzieren. Ich bin stolz auf das Team. Das Gelbe Trikot zu behalten war eine Überraschung für mich, damit hatte ich nicht gerechnet. Unter dem Rennen hatte ich damit schon abgeschlossen. Umso schöner, dass ich es noch einen Tag tragen kann."

Simon Clarke (Israel - Premier Tech / Etappensieger): "Nach dem Winter, als ich ohne Team dastand und mir Israel noch eine Chance gegeben hat, wusste ich, dass ich jetzt jede Chance ergreifen muss. Ich hatte Krämpfe, habe gebetet, dass es irgendwie doch noch reicht. Ich bin vor 20 Jahren nach Europa gegangen, heute ist ein Traum in Erfüllung gegangen."

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates / Tagessiebter und Gesamtvierter): "Letztlich war es ein guter Tag. Die Kopfsteinpflaster-Abschnitte waren wirklich schwer, aber ich habe mich gut gefühlt. Vielleicht sah es am Fernseher leicht aus, aber ich kann Ihnen versichern, dass es das absolut nicht war. Der wichtige Moment war, als ich mich ans Hinterrad von Jasper Stuyven hängen konnte. Als wir zu zweit waren, haben wir gut zusammengearbeitet. An einigen Stellen hat er mich aber fast abgehängt. Zum Glück konnte ich sein Hinterrad halten, dadurch konnte ich die Etappe gut beenden. Ich kann sehr zufrieden sein."

Aleksandr Vlasov (Bora - hansgrohe): "Die Erfahrung war gut, wir waren immer vorne. Das war supergut für mein erstes Kopfsteinpflasterrennen. Im Vergleich zum Recon war es natürlich viel stressiger im Feld. Es gab Stürze, Kämpfe und Defekte. Zum Glück bin ich bis auf den Platten zu Beginn verschont geblieben. Zwischen dem ersten und zweiten Sektor hat es mich erwischt, aber ich konnte wieder zurückkommen. Das Team hat mich den ganzen Tag vorne gehalten, Danke dafür."

Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck / Rang 81): "Das ist nicht wirklich positiv. Ich bin derzeit ein Schatten meiner selbst und das ist frustrierend. Ich habe keine Ahnung, warum. Ich bin im Moment nicht wirklich bereit zu brennen. Bei den Etappen in Dänemark habe ich es nicht wirklich gemerkt, aber ich hatte schon das Gefühl, dass ich nicht mit Überschuss fahre. Sobald das Rennen richtig losgeht, bin ich am Limit. Seit dem Zeitfahren habe ich nicht die gewünschten Beine. Ich hoffe, es wird besser, sonst wird es eine lange Tour. Beim Giro d'Italia war es gut, aber auch nicht überragend. Im Vorfeld lief auch nicht sehr gut, außer in der letzten Woche vor der Tour. Ich habe das Niveau, das ich mir vorstelle, schon lange nicht mehr erreicht. Die einzige Perspektive ist jetzt, weiterzumachen und zu hoffen, dass es später besser wird."

Max Walscheid (Cofidis / Etappenzwölfter und bester deutscher Fahrer): "Nach meinem Sturz zu Beginn der Etappe geht es mir soweit gut, jetzt ist aber natürlich auch noch das Adrenalin aus dem Rennen im Körper. Wir müssen gucken wie es ist, wenn ich im Hotel ankomme. Ich werde mich auf jeden Fall mal vom Osteopathen behandeln lassen. Es war schon ein sehr heftiger Crash. Eigentlich unfassbar, dass ich dann noch Zwölfter werde."

John Degenkolb (Team DSM): "Ich finde es spektakulär, dieses Feeling, wenn man aufs Pavé fährt, das ist unglaublich, ich liebe es einfach. Wir konnten nicht in den Kampf um den Tagessieg eingreifen, was eigentlich das Ziel war. Aber es war ein bisschen ärgerlich mit dem Sturz, das hat mich viel Kraft gekostet. Aber Romain ist gut durchgekommen, deshalb sind wir auf jeden Fall happy. Es war kein Scheißtag. Wir haben uns sehr gut verkauft, ich bin mega happy, wie die Mannschaft gefahren ist."

