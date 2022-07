Das Teilstück führt die ersten 70 Kilometer durch Belgien, ehe das Fahrerfeld wieder auf französischen Boden zurückkehrt. Die erste Bergwertung steht nach 87,5 Kilometern an der Côte des Mazures (3. Kategorie) an, der Zwischensprint des Tages wird nach 146,3 Kilometern in Carignan absolviert.

Ansonsten bleibt das Terrain über weite Strecken wenig anspruchsvoll. Das ändert sich jedoch auf den letzten 20 Kilometern:

Zunächst geht es über die Côte de Montigny-sur-Chiers (4. Kategorie), es folgt ein weiterer, unkategorisierter Anstieg. 2017 gewann Peter Sagan bei derselben Zielankunft in Longwy den Bergaufsprint einer dezimierten Gruppe – damals stand jedoch nicht zusätzlich kurz zuvor die Côte de Pulventeux im Streckenprofil.

Dieser Anstieg der 3. Kategorie wartet dieses Mal rund sechs Kilometer vor dem Ziel und fordert die Fahrer auf 800 Meter mit einer durchschnittlichen Steigung von 12,3 Prozent – für einige Sprinter könnte an dieser Stelle das Rennen um den Etappensieg zu Ende sein.

Gefährliche 6. Etappe: Bekommen Kämna oder Schachmann ihren Freifahrtschein?

Nach der Abfahrt geht es direkt in die Côte des Religieuses, die giftige Schlusssteigung, die jedoch nicht als Bergwertung klassifiziert ist. Die Côte beginnt zwei Kilometer vor dem Ziel und weist eine durchschnittliche Steigung von 5,8 Prozent auf. Kurz vor der Flamme Rouge erreicht die Steigung mit bis zu elf Prozent ihre steilsten Passagen.

Das verspricht nicht nur um den Etappensieg Spannung, sondern auch in der Gesamtwertung: Die Aktion von Jumbo auf der 4. Etappe auf weniger anspruchsvollem Terrain hat gezeigt, was auf solchem Parcours möglich sein kann.

6. Tour-Etappe: Die Favoriten

Eine Tour-Etappe, auf der Wout Van Aert nicht Favorit ist, muss man bei dieser Tour in den ersten Tagen mit der Lupe suchen: Auch auf dem 6. Teilstück gehört er zum engsten Kreis der Sieganwärter. Auch Peter Sagan, Alberto Bettiol, Dylan Teuns oder Michael Matthews sollte das Finale liegen, während bei den reinen Sprintern die Auswahl schon geringer wird. Caleb Ewan kommt normalerweise gut mit solchen Rampen klar, doch nach seinem Sturz steht hinter ihm ein Fragezeichen.

Hingegen sollte man Klassementfahrer wie Tadej Pogacar, Adam Yates oder Michael Woods nicht aus den Augen lassen. Aus deutscher Sicht haben insbesondere Maximilian Schachmann oder Lennard Kämna gute Karten. Doch in Longwy haben viele Fahrertypen eine Chance, der "Marathon" über fast 220 Kilometer wird auf jeden Fall nicht in einem Massensprint enden.

