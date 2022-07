Radsport

Alpe d'Huez: Bernard Hinault und Greg LeMond als Rivalen und Teamkollegen 1986 - ikonische Bilder des Duells

Die Ankunft in Alpe d'Huez bei der Tour de France 1986 war ein hsitorisches Duell: Bernard Hinault und Greg LeMond sorgten dabei für ikonische Bilder. Radsport-Fotograf Graham Watson erinnert sich an diese Bergankunft und seine perfekte Aufnahme der beiden Champions im legendären Anstieg zum Wintersportort in den Alpen.

00:04:19, vor 11 Stunden