Radsport

Alpe d'Huez: Legendäre Bergankunft der Tour de France - Stars, Stürze und Fan-Spektakel an den 21 Kurven

Alpe d'Huez: Die legendäre Bergankunft der Tour de France und ihre Geschichten: Große Stars und das Spektakel der Fans machen diesen Anstieg so besonders. Tour-Experte Jean-Claude Leclercq nimmt uns mit in die Historie von großen Duellen und Siegen, dramatischen Stürzen und Party in den 21 Kurven hinauf zum Skiort in den Alpen.

00:02:45, vor 7 Minuten