Am puy de Dôme auf 1415 Metern endeten zwischen 1952 und 1988 insgesamt 13 Tour-Etappen, darunter insbesondere das legendäre Duell der Franzosen Raymond Poulidor und Jacques Anquetil 1964.

Der beinharte Zweikampf wurde zu einem der Mythen der Rundfahrt, Publikumsliebling "PouPou" konnte den Rivalen zwar letztlich abhängen, verpasste aber das Gelbe Trikot um wenige Sekunden und zwei Tage später einmal mehr den Gesamtsieg. Die Erinnerung an dieses Duell jedoch prägte eine ganze Generation von Fans, nicht nur in Frankreich.

In die Geschichte der Tour ging der puy de Dôme aber auch durch einen Eklat ein, als Eddy Merckx dort 1975 vom Faustschlag eines Zuschauers in den Magen getroffen wurde, als er auf dem Weg zu einem sechsten Gesamtsieg schien. Der Belgier quälte sich noch im Gelben Trikot ins Ziel, verlor dabei über eine halbe Minute auf den letzten Metern und am Ende die Tour gegen Bernard Thévenet.

Beim letzten Besuch der Tour war 1988 Rolf Gölz Etappenzweiter am Gipfel, geschlagen nur vom Dänen Johnny Weltz.

Danach sorgte die Lage des Anstiegs in einem Naturschutzgebiet und die schmalen Zufahrtsstraße zum Gipfel dafür, dass der Tross der Tour einen Bogen um den Berg machen musste. Nun aber scheint eine Rückkehr in den Streckenplan möglich, wie die Regionalzeitung "La Montagne" berichtet. "Wir wollen die Berge den Champions zurückgeben", so Prudhomme, "das haben wir in den letzten Jahren schon gezeigt, als wir schwer zugängliche oder geschützte Orte angefahren haben".

Wie exakt die Umsetzung erfolgen könnte, ist noch offen - aber der öffentliche Besuch des Tour-Direktors ein mehr als deutliches Zeichen, dass die Hürden nicht unüberwindbar sein dürften. Es wäre nun keine Überraschung mehr, wenn die Tour 2024 zum 60. Jubiläum des Duells Anquetil - Poulidor wieder den 14 Kilometer langen und bis zu 13% steilen Anstieg im Programm haben sollte.

