Vingegaard sorgte ebenso für einen Schreckmoment, als der Träger des Gelben Trikots selbst zu Boden stürzte. Im Gegensatz zu Kruijswijk, der sich kurz zuvor seine Schulter ausgekugelt hatte und mit dem Krankenwagen abtransportiert wurde , ging es für den Dänen aber weiter.

Nichtsdestotrotz hinterließ der Sturz bei Jumbo-Visma Spuren und unterstrich, dass trotz des zurzeit komfortablen Vorsprungs von 2:22 Minuten auf Tadej Pogacar in der finalen Woche noch alles passieren kann.

Für Jasper Philipsen und Alpecin-Deceuninck verlief am Sonntag hingegen alles nach Plan. Der Belgier triumphierte im Zielsprint vor seinem Landsmann Wout Van Aert und Mads Pedersen . "Einfach unglaublich", konnte er im Anschluss sein Glück kaum fassen.

Die Reaktionen zur 15. Etappe der Tour de France im Überblick.

Tour de France: Stimmen zum Showdown in Carcassonne

Jasper Philipsen (Alpecin – Deceuninck / Etappengewinner): “Einfach unglaublich, ich wusste bisher nur, wie es sich anfühlt, bei der Tour zu verlieren. Ich war schon so oft nahe dran am Sieg. Dass es heute dann endlich geklappt hat, das ist unfassbar. Ich kannte das Finale noch vom letzten Jahr und wusste, dass ich vor der letzten Kurve noch ein paar Positionen gutmachen musste, denn von da war es dann nicht mehr weit bis ins Ziel. Mir gehen so viele Dinge durch den Kopf...ich will jetzt nicht im TV weinen... Wir haben sehr hart gearbeitet und ich bin froh, dass wir es heute umsetzen konnten. Wir mussten jetzt bis zur 15. Etappe warten, aber im Team hat jeder daran geglaubt, dass wir noch eine Etappe holen würden.“

Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma / Gelbes Trikot): “Ich bin gestürzt, aber ich bin ok, habe nur Hautabschürfungen. Tiesj Benoot ist heftiger gestürzt als ich, aber ich denke, er ist auch ok. Das schlimmste heute ist, dass ich mit Roglic und Kruijswijk zwei wichtige Helfer verloren hat. Das war ein wirklich schlechter Tag für uns. Wir kämpfen aber weiter.“

Dylan Groenewegen (BikeExchange – Jayco / Etappensechster): “Dank meiner Teamkollegen bin ich heute überhaupt erst zum Sprinten gekommen. Ich war dann aber komplett am Arsch, wie jeder andere auch. Da ist man dann auch etwas auf Glück angewiesen. Man hat heute wieder gesehen, dass das Team viel Vertrauen in mich hat.

Kristian Sbaragli (Alpecin – Deceuninck): “Unglaublich, wir haben jetzt zwei Wochen auf diesen Sieg hingearbeitet, hatten auch viel Pech. Heute war es ein langer, heißer Tag. Wir haben gemeinsam mit Trek die Verantwortung übernommen. Fantastisch, dass wir jetzt mit Jasper den Sieg holen konnten. Gestern haben wir so viele Körner gespart wie möglich und für heute hatten wir nur ein Ziel: einen Sprint herbeizuführen. Jasper ist einer der stärksten Sprinter der Welt, das hat er heute allen gezeigt. Als Mathieu van der Poel wegen seiner körperlichen Probleme aussteigen musste, war das ein sehr trauriger Moment. Ab da lastete alles auf Jaspers Schultern. Aber er ist einfach sehr, sehr stark.“

Benjamin Thomas (Cofidis / Ausreißer): “Ich habe alles gegeben, aber das Feld hat uns nicht wirklich weggelassen. Alexis Gougeard hat mit mir gemeinsam eine tolle Show geboten, leider haben wir dafür keine Belohnung bekommen. Es haben letztlich nur ein paar Sekunden gefehlt, aber das Feld war zu organisiert. So fünf Kilometer vor dem Ziel dachte ich: Vielleicht ist der Etappensieg drin. Aber ohne Gougeard war es da vorne dann richtig hart, ich bin jetzt auch richtig im Eimer. Ich habe wirklich alles versucht, aber es sollte einfach nicht sein.“

Maximilian Schachmann (Bora – hansgrohe): “Wir haben heute für acht Fahrer 150 Flaschen benötigt. Es war unsere Absicht, es am Ende zusammenzuhalten und Danny van Poppel die Möglichkeit zu geben, um den Sieg mitzusprinten. Das hat leider nicht geklappt, aber wir haben das Bestmögliche unternommen. Insgesamt sind wir zufrieden mit unserer Fahrweise, würden es aber gerne auch in ein Ergebnis ummünzen. Das hat leider noch nicht geklappt. Wir können uns aber zumindest nicht vorwerfen, dass wir uns nur im Feld versteckt haben.“

