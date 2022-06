Alaphilippe erlitt beim dem Sturz während des Klassikers Lüttich-Bastogne-Lüttich einen Schulterblattbruch, zwei Rippenbrüche und einen Pneumothorax.

Seine Erinnerung an den Unglücksmoment bei über 70 km/h selbst schildert er nun erstmals im Interview. Er wisse noch "von der Geschwindigkeit, dem Aufprall und vor allem dem Geräusch des Aufpralls", so Alaphilippe, bevor er stockend von seiner Angst berichtet:

Ad

"Was mich am nachhaltigsten geprägt hat, war die Atemnot - zu spüren, dass da etwas in dir hochsteigt", beschreibt er die Lungenverletzung. "Du kannst nichts tun, hast keine Kontrolle mehr. Du siehst dich fast verschwinden... Es geht mir nahe, darüber zu sprechen."

Tour de France Tour-Boss sauer wegen Cavendish und Alaphilippe: "Ziemlich krass" GESTERN AM 07:45

Die Situation war besonders dramatisch, weil Alaphilippe unterhalb der Straße lag: "Niemand hat mich dort im Graben gesehen", nur sein französischer Landsmann Romain Bardet bemerkte ihn und eilte zu Hilfe. "Ich werde ihm ewig dafür dankbar sein", betonte der 30-Jährige die Bedeutung der Aktion, durch welche die Rettungskräfte erst auf ihn aufmerksam gemacht wurden.

Hilfe nach schwerem Crash: Bardet eilt zu Sturzopfer Alaphilippe

Der Sturz habe ihn verändert, macht der Klassiker-Spezialist nun deutlich. "Ich bin nicht mehr derselbe wie vorher, das ist sicher. Das war mit Abstand der schwerste Sturz meiner Karriere, er hat viele Dinge verändert und ist der Grund, warum ich inzwischen so bin. Ich nehme die Dinge anders, habe mir so viele Fragen gestellt."

Besonders die ersten Tage im Krankenhaus seien sehr schwer gewesen. "Ich habe wirklich gelitten und wünsche das niemand. Ich habe in der Klinik versucht, gute Miene gegenüber meinem engsten Kreis zu wahren, aber psychologisch war ich wirklich komplett am Boden. Ich dachte unaufhörlich daran, dass dieser Sturz meine Karriere hätte beenden können."

Inzwischen hat Alaphilippe bei den Landesmeisterschaften in Frankreich am letzten Sonntag sein Comeback im Rennsattel gegeben und einen starken 13. Platz erreicht, wurde aber dennoch nicht für die Tour de France nominiert. Sein Fernziel dürfte nun ein erneuter WM-Titel bei den Weltmeisterschaften in Australien im September sein.

Das könnte Dich auch interessieren:Tour de France 2022: Alle 21 Etappen, Profile und Bergwertungen

Zu früh gefreut! Die 5 besten Jubel-Fails mit Van Aert, Ewan, Alaphilippe

Tour de France Tour-Boss sauer wegen Cavendish und Alaphilippe: "Ziemlich krass" GESTERN AM 07:45