Mit Skoda an der Spitze - so kennen die Fans die Tour de France seit fast 20 Jahren. Denn die rollende Schaltzentrale des Rennes ist von 2004 bis heute der rote Wagen des Tour-Chefs. Dort laufen alle Fäden zusammen, werden die wichtigsten Entscheidungen getroffen und die berühmtesten Gäste begrüßt.

Für die über 3300 Kilometer vom Start in Kopenhagen bis zum Ziel auf den Champs-Elysées in Paris vertraut Tour-Direktor Christian Prudhomme auch 2022 auf einen Skoda ENYAQ iV 80, aus dem er mit Elektro-Antrieb über das Kopfsteinpflaster Nordfrankreichs und die Gebirgspässe von Alpen und Pyrenäen bis in die französische Hauptstadt die Tour 2022 leiten wird. Zwei Extra-Batterien im Kofferraum sorgen dabei immer für die nötige Power.

Um für den Einsatz als Direktionsfahrzeug des größten Radrennens der Welt gerüstet zu sein, wurde der ENYAQ iV 80 in einem aufwendigen Umbau mit spezieller Sonderausstattung versehen: Am sichtbarsten für die Fans ist das große Schiebedach über der hinteren Sitzbank, aus dem heraus Prudhomme den Start jeder Etappe per Flaggenzeichen freigibt.

Das Skoda-Direktionsfahrzeug der Tour de France 2022 Fotocredit: Getty Images

Im Inneren des Elektro-SUV verbirgt sich eine Kommunikationszentrale, über die auf unterschiedlichen Funkfrequenzen dank sechs Spezialantennen Kommandos an die verschiedenen weiteren Fahrzeuge im Tour-Tross gegeben werden können. Hinzu kommt u.a. eine Spezialhupe, deren charakteristischer Tour-Ton jedem Radfan an der Strecke und vor dem Fernseher vertraut ist. Dank Umbauten an der Klimaanlage erreicht besonders viel kühle Luft die Rückbank, um in der Juli-Sonne die stundenlangen Etappen angenehmer zu gestalten - und zur Bewirtung der Ehrengäste, bis hin zum französischen Staatspräsidenten, bringt ein maßgeschneiderter Kühlschrank den Champagner auf Idealtemperatur.

Skoda bei der Tour: Pannenhelfer und Teamfahrzeuge

Doch nicht nur Tour-Direktor Prudhomme ist in seinem Skoda mitten im Renngeschehen unterwegs, auch die anderen Offiziellen, allen voran die Jury der Rundfahrt, vertrauen auf den 21 Etappen auf die tschechische Automarke. Diese ist aber nicht nur mit den roten Modellen für die Veranstalter im Renngeschehen vertreten, sondern mit insgesamt über 200 Fahrzeugen ganz unterschiedlichen Farben und Aufgaben an der Seite der Profis im Einsatz.

Als blaue Pannenhelfer bei Defekten aller Art stehen die neutralen Materialwagen allen Fahrern zur Seite, wenn deren Teamfahrzeuge nicht zur Stelle sein können. Die Skoda Superb Kombis sind mit verschiedenen kompletten Ersatzfahrrädern auf dem Dach sowie unterschiedlichsten Laufrädern im Kofferraum und auf der Rückbank ausgestattet, um bei technischen Schwierigkeiten umgehend reagieren und betroffene Fahrer innerhalb kürzester Zeit wieder ins Rennen zurückzubringen.

Die neutralen Materialfahrzeuge der Tour de France Fotocredit: SKODA

Neben rot und blau ist auch weiß als Farbe bei den wichtigsten Fahrzeugen vertreten. Denn das Ärzteteam des Rennens kann in jedem Moment gefordert sein – und um gestürzte Fahrer bestmöglich versorgen zu können, steht Tour-Ärztin Florence Pommerie und ihrem Team ein Cabrio zur Verfügung: So sind beispielsweise Verbände leichter anzulegen und Wunden einfacher zu versorgen, während sich die betroffenen Fahrer seitlich am Auto festhalten.

Die komplette Flotte der offiziellen Skodas bei der Tour de France 2022 besteht dabei aus vollelektrischen bzw. Hybridfahrzeugen.

Die mobile Arztpraxis der Tour de France 2022 im Einsatz Fotocredit: Getty Images

Skodas prägen aber nicht nur die Flotte der offiziellen Tour-Fahrzeuge, sondern auch viele der teilnehmenden Radteams setzen bei ihren Begleitautos auf Kombis aus Mladá Boleslav. Jeder Rennstall ist mit zwei Mannschaftswägen im Tour-Tross vertreten, die eine absolut zentrale Rolle spielen:

Ob taktische Anweisungen per Funk oder Absprache am Fenster, mobile Verpflegung mit Trinkflaschen und Energieriegeln, Ersatzteile für Rennmaschine oder Regenjacke für Fahrer – das Teamfahrzeug ist der Dreh- und Angelpunkt im Rennen.

Skoda - auch im Tross der Teamfahrzeuge der Tour immer präsent Fotocredit: Getty Images

Skoda begeistert VIP-Gäste und in Werbekarawane

Auch viele der Ehrengäste der Tour de France genießen das einzigartige Erlebnis eines hautnahen Tour-Besuchs an Bord eines Skoda, etwa in den Superb iV aus dem Hospitality Programm von Skoda, wo Ex-Radprofis am Steuer für perfekte Positionierung im Rennen auch auf rasenden Abfahrten sorgen.

Das Direktionsfahrzeug und der VIP-Fuhrpark von Skoda | Foto: Skoda Auto Deutschland GmbH Fotocredit: From Official Website

Schließlich ist Skoda auch in der Werbekarawane vertreten, die vor dem Feld auf der Strecke unterwegs ist und von den Zuschauern dort sehnsüchtig erwartet und enthusiastisch gefeiert wird.

Als Sponsor des Grünen Trikots für den besten Sprinter der Tour de France seit 2015 bringt Skoda damit sein Motto "We Love Cycling" schon vor dem eigentlichen Rennen zu den Fans.

Und bereits zum 12. Mal entwirft der tschechische Automobilhersteller die Kristallglastrophäe für den Gewinner des größten Radrennens der Welt.

Tadej Pogacar und Sam Bennett auf dem Tour-Podium in Paris Fotocredit: Getty Images

Zudem ist ŠKODA AUTO Partner der erstmals ausgerichteten Tour de France Femmes, die am 24. Juli startet. Acht Etappen führen die Teilnehmerinnen über eine Distanz von 1029 Kilometern von Paris nach La Planche des Belles Filles.





Tour de France der Frauen 2022: Die Strecke aller acht Etappen



