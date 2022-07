Auf den großen Wurf muss Lennard Kämna weiter warten, doch bei seinen Teamkollegen hat er bereits jetzt mächtig Eindruck hinterlassen: "Wir nennen ihn nur Herr Bolz-Minister", sagte Nils Politt am Samstag in der "ARD", nachdem Kämna mal wieder einen langen Radsport-Tag an der Spitze verbracht hatte, sich aber erneut nicht belohnen konnte.

Kämna ist einfach nicht klein zu kriegen bei der 109. Tour de France: Dreimal hat es der 25-Jährige in der Hitze des französischen Sommers versucht, dreimal ist er gescheitert. Der Traum vom zweiten Etappensieg beim wichtigsten Radrennen der Welt aber lebt weiter.

"Es wird nicht einfacher, aber wir werden es weiter probieren, so wie jedes Jahr", gibt sich Kämna optimistisch. Und in der Tat: Den deutschen Hoffnungsträger und seine Kollegen vom Team Bora-hansgrohe vor der dritten Tour-Woche abzuschreiben, wäre verfrüht.

Auf den anstehenden Pyrenäen-Etappen dürften kletterstarke Ausreißer wie Kämna abermals ihre Chance erhalten.

Kämna mault nach verpasstem Etappensieg: "Richtige Voll-Amateure"

Ob es wirklich nochmal zum Etappensieg reicht, so wie 2020, als der Junge aus Wedel in Villard-de-Lans triumphierte, hängt auch von seiner Fitness ab. Kämna hat mit dem Giro d'Italia bereits eine dreiwöchige Rundfahrt in den Knochen - zudem schleppte er eine leichte Erkältung durch die zweite Tourwoche.

"Aktuell bin halt nicht bei 100 Prozent. Am Ende sind das die fünf Prozent, die fehlen, um um den Sieg mitzufahren", sagt er. Der zweite Tour-Ruhetag am Montag kommt da natürlich gelegen - auch, um den Frust der vergangenen Tage abzubauen.

"Schön Siebter, Achter, Neunter geworden. So richtige Voll-Amateure", maulte ein bedienter Kämna am Samstag auf dem Flugplatz von Mende vor sich hin. Damit lag er zwar nicht ganz richtig, sein Teamkollege Patrick Konrad war auf der 14. Etappe Fünfter geworden: Doch dass es wieder nicht gereicht hatte für ihn und seine Mannschaftskameraden, zehrte an den Nerven des 25-Jährigen.

Lennard Kämna und Simon Geschke im Ziel der 14. Etappe der Tour de France 2022 in Mende Fotocredit: Getty Images

Pogacar schwärmt von Kämna: "Ich bewundere diesen Typen"

In den Tagen zuvor war Kämna bereits zwei Mal als Ausreißer gescheitert - und das auf dramatische Art und Weise . Auf der siebten Etappe fuhr er ein mutiges Rennen, quälte sich als Führender die staubige und steile Super Planche des Belles Filles hinauf und wurde wenige Meter vor dem Ziel doch noch aus allen Träumen gerissen, als Titelverteidiger Tadej Pogacar und der Gesamtführende Jonas Vingegaard an ihm vorbei flogen.

Wenige Tage später dann verpasste er sowohl den Etappensieg als auch - um ganze elf Sekunden - das Gelbe Trikot. Das behielt damals Pogacar, der im Anschluss von Kämna schwärmte: "Ich bewundere diesen Typen. Er beweist jedes Jahr, wie stark er ist."

Doch Lob und schöne Spitznamen dürften Kämna selbst nicht genug sein. Der "Bolz-Minister" wird auch in den Pyrenäen weiter attackieren, um seine Stärke endlich in den ersehnten Etappensieg zu verwandeln.

