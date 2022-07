Lennard Kämna kurierte seine hartnäckige Erkältung auf dem Hotelzimmer aus, Nils Politt drehte bei der anhaltenden Hitzewelle im Zentralmassiv mit den Teamkollegen eine entspannte Runde auf dem Rad. Am Tag nach dem vierten gescheiterten Ausreißer-Coup pflegten die deutschen Radsport-Hoffnungen vom Team Bora-hansgrohe unweit des Mittelmeers ihre geschundenen Körper auf verschiedenste Art und Weise.

Die Flinte nach zwei Wochen der erfolglosen Quälerei ins Korn werfen? Keine Option für den Raublinger Rennstall - in der Schlusswoche der "Tour der Leiden" soll endlich der ersehnte Etappensieg her. "Wir wollen es weiter offensiv halten. Wenn Fluchtgruppen gegangen sind, waren wir, bis auf einen Tag, in jeder vertreten. Die Strategie wollen wir auch weiterfahren", sagte Sportdirektor Rolf Aldag dem SID am letzten Ruhetag am Montag.

Erstes Ziel sei es, "in eine Gruppe zu kommen und eine Etappe zu gewinnen". Der sportliche Leiter Torsten Schmidt bekräftigte: "Wir werden jeden Tag versuchen, etwas vom Kuchen abzubekommen." Die Moral, sie ist trotz der teils herben Enttäuschungen der ersten beiden Wochen nicht nur bei der sportlichen Leitung ungebrochen.

Auch die Fahrer lassen die Köpfe nicht hängen. "Wir schauen, dass wir wieder offensiv fahren, und hoffen, dass noch ein Etappensieg dabei rauskommt", sagte der deutsche Meister Politt, dessen Fluchtversuch am Sonntag bei Temperaturen um die 40 Grad weit vor dem Ziel in Carcassonne gescheitert war.

Kämna dreimal knapp gescheitert

Vor dem Kölner hatte Youngster Kämna gar dreimal versucht, seinem Solo-Coup von 2020 den zweiten Etappensieg bei der Großen Schleife folgen zu lassen. Der Junge aus Wedel war am Samstag als Ausreißer auf dem achten Rang gelandet. Nach dem Drama auf der siebten Etappe, als ihm nur wenige Meter zum Sieg auf der Super Planche des Belles Filles gefehlt hatten, musste Kämna diesmal bereits einige Kilometer vor dem Ziel die anderen Topfahrer ziehen lassen.

Auf der zehnten Etappe nach Megeve fehlte ihm gar nur eine Nuance von elf Sekunden, um Titelverteidiger Tadej Pogacar das Gelbe Trikot zu entreißen. "Lenny ist ein Riesentalent, das wissen wir. Es ist eine Riesenleistung, und es wäre schön gewesen, wenn es belohnt worden wäre", sagte Aldag, der die Leistung seiner Fahrer in höchsten Tönen lobte: "Man kann den Rennfahrern nicht vorwerfen, dass sie nicht alles reingeschmissen haben und nicht mit Herzblut dabei waren."

Sechs Etappen bleiben Bora-hansgrohe noch, um den Knoten platzen zu lassen. Einfacher wird die Aufgabe aber nicht, vor allem auf den drei fordernden Etappen in den Pyrenäen, die ab Dienstag auf dem Programm stehen. "Die nächsten drei Tage werden extrem hart und extrem heiß. Jeder Fahrer wird ans Limit gehen", sagte Politt voraus.

"Es haben bislang immer nur die Besten gewonnen, nicht die Glücklichsten. Bei der Tour ist es nun mal so: Wenn du nicht der Beste bist, gewinnst du nicht", meinte Aldag. Seine Schützlinge werden trotzdem versuchen, endlich die Besten zu sein.

