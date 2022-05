"Das war schon überragend", sagte sein Bora-hansgrohe-Teamchef Ralph Denk im Interview mit "radsport-news.com" nach Hindleys Giro-Triumph. Überraschend kamen Kämnas überragende Vorstellungen für Denk nicht, wie er anmerkte: "Wir wissen ja, wenn er fährt und Freude daran hat, dann ist vieles möglich, weil er so talentiert ist."

Dieses Talent will Denk nun offensichtlich auch bei der am 1. Juli in Kopenhagen beginnenden 109. Frankreich-Rundfahrt zum Einsatz bringen.

"Es ist auch ein Thema für uns, dass er die Tour fährt. Wir haben ihn auf der Longlist. Ich glaube, dass das für ihn gut funktionieren könnte, weil er dann ein Ziel hat, auf das er sich fokussieren kann", meinte Denk, der dem Etappensieger von Villard-de Lans 2020 auch diesmal wieder freie Fahrt geben würde:

"Und zwar im Lennard-Bora-hansgrohe-Style. Einfach mal gucken, ohne aufs Podium oder eine Platzierung zu schielen. So wie wir es beim Giro auch gemacht haben."

