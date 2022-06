Auch in diesem Jahr wird Bora-hansgrohe die Tour de France in einem eigens dafür entworfenen Trikot bestreiten.

In der Tour-Version des Trikots werden die bekannten Grün-Töne durch Weiß aufgehellt. Präsentiert wurde das Trikot von Lennard Kämna, so dass davon auszugehen ist, dass der Bremer nach dem Giro d’Italia auch die Tour de France bestreiten wird. Im Jahr 2020 gewann er in Frankreich als Solist die 16. Etappe der Rundfahrt.

Ad

Tour de France Tour-Startliste: Die Aufgebote der Teams im Update (7/22) 20/06/2022 AM 11:18

Das könnte Dich auch interessieren:Tour de France 2022: Alle 21 Etappen, Profile und Bergwertungen

Siegerehrung: Kämna feiert seinen Giro-Coup auf Sizilien

Radsport Kämna verlängert bei Bora: Große Ziele für die Zukunft 20/06/2022 AM 09:58