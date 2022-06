Dabei kommen Radsport-Fans voll auf ihre Kosten und können die gesamte Rennaction entweder im TV oder im Stream verfolgen: Eurosport überträgt mehr als 120 Live-Stunden im Free-TV bei Eurosport 1. Zudem ist jede Sekunde der Tour de France live und auf Abruf bei discovery+, der neuen Streaming-Plattform für Real-Life-Entertainment und Sport, zu sehen. Zusätzlich ist das Rennen über das Global Cycling Network (GCN) via GCN+ und in der GCN-App sowie bei Eurosport mit Joyn PLUS+ zu sehen.

Kommentator Karsten Migels begleitet gemeinsam mit den Experten Jens Voigt und Robert Bengsch die Frankreich-Rundfahrt am Mikrofon. Birgit Hasselbusch und Marc Rohde versorgen das Publikum mit Wissenswertem zu Land und Leuten sowie mit Zusammenfassungen, Updates, Interviews und Highlights des Rennens. Bernhard Eisel ist in diesem Jahr als Experte vor Ort im Einsatz und berichtet live aus dem Herzen des Pelotons.

Ad

Wie bereits beim Giro d’Italia können sich die Radsport-Fans auf die tägliche Analyse-Show “Velo Club” freuen. Moderator David Marcour begrüßt die Radsport-Fans im Anschluss an jede Etappe live aus dem Studio in München zur 30-minütigen Tour-de-France-Show. Im Zusammenspiel mit den Experten und weiteren Gästen aus der Radsportszene wie Lisa Brennauer und Marcus Burghardt wird der Tagesabschnitt analysiert und auf die entscheidenden Szenen eingegangen.

Tour de France Aus Rosa mach Gelb? Bora setzt bei Tour voll auf eine Karte GESTERN AM 12:41

Ackermann erklärt Wechsel zu UAE: "Brauchte neue Reize"

Hochkarätiges Experten-Team

Zudem sind Schalten zum hochkarätigen internationalen Experten-Team rund um Sir Bradley Wiggins, Alberto Contador und Robbie McEwen geplant. Wiggins wird zudem während der Tour der France in neuen Podcast-Folgen von “

” zu hören sein.

Neben dem deutschen Experten berichtet auch in diesem Jahr erneut ein großes internationales Experten- und Reporterteam vom Renngeschehen. Neben Wiggins, Contador und McEwen sind zudem Iris Slappendel, Jacky Durand, Steve Chainel, Karsten Kroon, Bobbie Traksel, Brian Holm, Riccardo Magrini, Sean Kelly, Adam Blythe, Daniel Lloyd, Manon Lloyd, Hannah Walker und Laura Meseguer im Einsatz.

Tour-de-France-Strecke: Der komplette Kurs mit allen 21 Etappen

Experte Voigt warnt vor Strecke: So nah am Gladiatorentum, wie es nur geht

"Ich bin ein Freund von deutlichen Worten: Es ist superspannend und aufregend für die Zuschauer, aber diese erste Woche der Tour de France ist so nah am Gladiatorentum, wie es nur geht", macht Experte Jens Voigt im Eurosport-Interview vor dem Start der Tour de France 2022 deutlich. "Wir sind nur noch einen Schritt davon entfernt, dass es in der Arena wirklich um Leben und Tod geht. Die erste Woche wird extrem wichtig und stressig. Jeder weiß das und entsprechend wollen alle Fahrer immer an dieser einen wichtigen Kurve vorne sein - aber das geht nicht, da ist eben nur Platz für 20 Fahrer. Darum erwarte ich, dass die erste Tour-Woche auch von vielen Stürzen geprägt sein wird."

Die komplette Einschätzung von Jens Voigt: Voigt warnt vor Tour-Auftakt voller Stürze

Premiere für die Frauen

Zu einer Premiere kommt es in diesem Jahr bei den Frauen: Vom 24. bis 31. Juli findet die erste Austragung der “Tour de France Femmes” statt. Das Etappenrennen ersetzt seit dieser Saison das Rennen La Course by Le Tour de France. Bereits von 1984 bis 2009 hatten die Frauen mit der “Grande Boucle Féminine” ihr eigenes Etappenrennen bei der Tour de France. Mit der Aufnahme der neuen Frankreich-Rundfahrt für Frauen in den Rennkalender können sich die Fahrerinnen und Fans auf packende Rennaction freuen.

Alle Etappen der Tour de France Femmes, die am Eiffelturm in Paris startet und eine Woche später in La Planche des Belles Filles in Ostfrankreich endet, sind ebenfalls live im Free-TV bei Eurosport 1 und im Stream zu sehen. Es kommentieren Gerhard Leinauer und Christian Lichtenberg.

Tour de France der Frauen 2022: Die Strecke aller acht Etappen

Volles Programm auf Eurosport.de und GCN+

Zusätzlich zu den Rennübertragungen bieten Eurosport und GCN als “Home of Cycling” den Fans digitale Highlights zu den Etappen an. Auf eurosport.de können sich die Radsport-Fans umfassend über die Tour informieren. Streckenpläne und -profile, Renn- und Hintergrundberichte sowie die Höhepunkte aller Etappen im Video ergänzen die TV-Berichterstattung.

GCN+-Abonnenten kommen in den Genuss zahlreicher zusätzlicher Features und Inhalte zur Tour der France wie mit Filmen, die die Geschichte der Tour beleuchten, einen Blick hinter die Kulissen der legendären Superteams werfen und Porträts von Legenden wie Alberto Contador, Andy Schleck und Fabian Cancellara zeigen.

Sendetermine der Tour de France 2022 bei discovery+ & Eurosport 1 (Stand: 28.06.2022)

Mittwoch, 29. Juni 2022 | 18:30 Uhr bis 20:00 Uhr | Teampräsentation

Freitag, 01. Juli 2022 | 15:30 Uhr bis 19:15 Uhr | 1. Etappe

Samstag, 02. Juli 2022 | 12:00 Uhr bis 17:15 Uhr | 2. Etappe

Sonntag, 03. Juli 2022 | 12:55 Uhr bis 17:30 Uhr | 3. Etappe

Montag, 04. Juli 2022 | Ruhetag

Dienstag, 05. Juli 2022 | 13:00 Uhr bis 17:30 Uhr | 4. Etappe

Mittwoch, 06. Juli 2022 | 13:25 Uhr bis 17:30 Uhr | 5. Etappe

Donnerstag, 07. Juli 2022 | 11:55 bis 17:30 Uhr | 6. Etappe

Freitag, 08. Juli 2022 | 12:55 Uhr bis 17:30 Uhr | 7. Etappe

Samstag, 09. Juli 2022 | 12:55 Uhr bis 17:45 Uhr | 8. Etappe

Sonntag, 10. Juli 2022 | 12:15 Uhr bis 17:45 Uhr | 9. Etappe

Montag, 11. Juli 2022 | Ruhetag

Dienstag, 12. Juli 2022 | 13:15 Uhr bis 17:00 Uhr | 10. Etappe

Mittwoch, 13. Juli 2022 | 12:00 Uhr bis 17:00 Uhr | 11. Etappe

Donnerstag, 14. Juli 2022 | 12:55 Uhr bis 18:15 Uhr | 12. Etappe

Freitag, 15. Juli 2022 | 12:55 Uhr bis 17:45 Uhr | 13. Etappe

Samstag, 16. Juli 2022 | 12:00 Uhr bis 17:30 Uhr | 14. Etappe

Sonntag,17. Juli 2022 | 12:55 Uhr bis 17:45 Uhr | 15. Etappe

Montag, 18. Juli 2022 | Ruhetag

Dienstag, 19. Juli 2022 | 12:15 Uhr bis 17:15 Uhr | 16. Etappe

Mittwoch, 20. Juli 2022 | 13:00 Uhr bis 17:00 Uhr | 17. Etappe

Donnerstag, 21. Juli 2022 | 13:15 Uhr bis 17:45 Uhr | 18. Etappe

Freitag, 22. Juli 2022 | 12:55 Uhr bis 17:30 Uhr | 19. Etappe

Samstag, 23. Juli 2022 | 12:45 Uhr bis 18:00 Uhr | 20. Etappe

Sonntag, 24. Juli 2022 | 16:45 Uhr bis 20:00 Uhr | 21. Etappe

Sendetermine der Tour de France Femmes 2022 bei discovery+ & Eurosport 1 (Stand: 28.06.2022)

Sonntag, 24. Juli 2022 | 13:00 Uhr bis 15:45 Uhr | 1. Etappe

Montag , 25. Juli 2022 | 14:15:00 Uhr bis 17:00 Uhr | 2. Etappe

Dienstag, 26. Juli 2022 | 14:15 Uhr bis 17:00 Uhr | 3. Etappe

Mittwoch, 27. Juli 2022 | 14:15 Uhr bis 17:00 Uhr | 4. Etappe

Donnerstag, 28. Juli 2022 | 14:15 Uhr bis 17:00 Uhr | 5. Etappe

Freitag, 29. Juli 2022 | 14:15 Uhr bis 17:00 Uhr | 6. Etappe

Samstag, 30. Juli 2022 | 15:20 Uhr bis 18:00 Uhr | 7. Etappe

Sonntag, 31. Juli 2022 | 15:25 Uhr bis 18:00 Uhr | 8. Etappe

Das könnte Dich auch interessieren: Aus Rosa mach Gelb? Bora setzt bei Tour voll auf eine Karte

Zu früh gefreut! Die 5 besten Jubel-Fails mit Van Aert, Ewan, Alaphilippe

Tour de France Tour-Boss sauer wegen Cavendish und Alaphilippe: "Ziemlich krass" 28/06/2022 AM 07:45