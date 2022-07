Als Ziel haben sich die Streckenplaner das Olympiastadion herausgepickt. Der Weg dahin führt über die Schlusssteigung zur Côte du Stade Olympique (3. Kategorie), die 4,6 Kilometer lang und durchschnittlich 4,8 Prozent steil ist. Die Zielgerade ist rund 700 Meter lang, mit einer rund dreiprozentigen Steigung jedoch moderat - allerdings hat ein Kilometer auch 12% Steigung vorzuweisen.

In der Gesamtwertung hat Tadej Pogacar durch seinen zweiten Etappensieg bei der Bergankunft in den Vogesen seine Führung leicht ausgebaut, aber die Hauptdarsteller waren die deutschen Ausreißer - was Hoffnung für den heutigen Tag macht: Denn Fahrer wie Lennard Kämna, Simon Geschke, Georg Zimmermann oder Nils Politt haben gute Chancen auf diesem Kurs.

Die 8. Tour-Etappe im Liveticker:

Tour de France - 8. Etappe ab 13:20 Uhr im Liveticker

Nach dem Start in Dänemark und dem Abstecher nach Belgien kommt die Tour de France 2022 nun heute am Samstag in die Schweiz. Vom Start in Dôle geht es durch den Jura, über vier Anstiege und an den Genfer See.

Wir sind hier vom Start an bis zur Zielankunft am "Stade Olympique" in Lausanne im Liveticker dabei!

