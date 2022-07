Besonders von Pogacar werden weitere Angriffsversuche auf das Gelbe Trikot erwartet, nachdem seine Nadelstiche auf der 16. Etappe regelrecht verpufft und am Teamwork von Jumbo-Visma abgeprallt sind.

Für Geschke steht indes das Bergtrikot auf dem Spiel, welches der deutsche Kletterer von Cofidis auf dem Teilstück nach Peyragudes zum achten Mal tragen wird. Tags zuvor sammelte Geschke wichtige Punkte, als er die vorletzte Bergwertung am Port de Lers (1. Kategorie) für sich entschied. Die Führung im Klassement konnte er damit sogar ausbauen.

Ad

Auf der 17. Etappe erwarten das Peloton insgesamt vier Bergwertungen, drei davon gehören der 1. Kategorie an. Ob Geschke dem Druck standhält und sein Trikot verteidigt?

Radsport Van Aert reagiert auf überraschendes Eekhoff-Manöver: "Etwas kindisch" VOR 13 STUNDEN

Der Startschuss fällt um 13:15 Uhr in Saint-Gaudens.

Eurosport.de begleitet die 17. Etappe live im Ticker.

INFO - Herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der Tour de France. Wir befinden uns in den Pyrenäen, zwischen Saint-Gaudens und Peyragudes steht die 17. Etappe auf dem Programm, welche gleichzeitig auch das zweite von insgesamt drei Pyrenäen-Teilstücken darstellt. Das Peloton muss heute seine Kletterqualitäten unter Beweis stellen. Die heutigen 129 Kilometer führen über vier Bergwertungen, drei davon gehören der 1. Kategorie an. Das Profil lässt damit auf einige Angriffsversuche durch Tadej Pogacar hoffen, Simon Geschke will indes sein Bergtrikot verteidigen. Um 13:15 Uhr geht es los. Eurosport.de begleitet das Renngeschehen hier im Liveticker. Viel Spaß!

Das könnte Dich auch interessieren: Van Aert reagiert auf überraschendes Eekhoff-Manöver: "Etwas kindisch"

Highlights: Pogacars Attacken prallen an Jumbo-Teamwork ab

Tour de France Pogacar verliert nächsten Helfer: Tour-Aus für Teamkollege Soler VOR 13 STUNDEN