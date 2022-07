Kann Simon Geschke das Bergtrikot verteidigen?

Es wird auf jeden Fall extrem schwer für den 36-jährigen Berliner, der 19 Punkte auf dem Konto hat. Denn auf dieser 11. Etappe sind bis zu 55 Punkte einzusammeln. Geschke selbst muss in die Offensive gehen.

Doch auch in der Gesamtwertung kann es zur Sache gehen: Das UAE Team Emirates von Titelverteidiger Tadej Pogacar ist angeschlagen und Jumbo - Visma könnte mit Ineos Grenadiers einen Großangriff starten.

Ob es dazu kommt?

Die 11. Tour-Etappe live im Ticker:

12:35 Uhr - Los geht's!

Kilometer 0 ist passiert und sofort attackieren zwei Fahrer - und das sind nicht irgendwelche: Wout Van Aert (Jumbo - Visma) und Mathieu van der Poel (Alpecin - Deceuninck) haben sich gemeinsam abgesetzt!

12:15 Uhr - Das Peloton rollt!

Pünktlich auf die Sekunde hat sich das Fahrerfeld in der Olympiastadt von 1992, Albertville, in Bewegung gesetzt. Es geht jetzt neutralisiert aus der Stadt heraus - knapp neun Kilometer bis zum Kilometer 0!

Hallo und herzlich willkommen

Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker der 11. Etappe der Tour de France 2022. Vier schwere Bergwertungen warten auf dieser 11. Etappe am Mittwoch auf die Fahrer, damit auch jede Menge Punkte für die Bergwertung. Simon Geschke wird also sehr wachsam sein müssen und auch selbst in die Offensive gehen, um sein Sondertrikot zu verteidigen - Spannung ist garantiert! Doch auch im Kampf um Gelb kann am ersten Tag im Hochgebirge sehr viel passieren. Start ist um 12:15 Uhr und wir sind vom Start weg hier im Liveticker dabei.

