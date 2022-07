Zu den Favoriten auf den Gesamtsieg zählen allen voran die beiden Slowenen Tadej Pogacar (UAE Team Emirates) und Primoz Roglic sowie dessen Teamkollege Jonas Vingegaard (Jumbo-Visma).

Nach dem regnerischen Auftakt in Kopenhagen wird es auf der 3. Etappe voraussichtlich zwar trocken bleiben. Dafür rückt aber der Wind in den Mittelpunkt des Interesses.

Ad

Direkt an der Küste könnten Windstaffeln das Peloton zerreißen. Deshalb gilt es, vom Start weg auf der Hut zu sein und vordere Positionen im Peloton einzunehmen.

Tour de France "Diese Tour könnte ihr Durchbruch werden": Voigt setzt auf deutsches Duo 30/06/2022 AM 17:17

Favoriten auf den Tagessieg sind die Sprinter. Doch um um den Sieg kämpfen zu können, müssen sie zunächst überhaupt mit der ersten Gruppe in Richtung Ziel kommen.

Eurosport.de begleitet die 3. Etappe der Tour de France live im Ticker.

165 km - Kaffeefahrt im Peloton - 6:15 Minuten für Cort Nielsen

Noch wird im Hauptfeld munter geplaudert und gerade im hinteren Teil des Feldes muss man dank Windschatten kaum in die Pedale treten, um mit zu rollen. Der Einzige, der hier heute bisher richtig Sport macht ist der einsame Leader: Magnus Cort Nielsen hat inzwischen 6:15 Minuten Vorsprung - nach gerade einmal 17 Rennkilometern!

175 km zu fahren - 1:40 Minuten für den Solisten

Sieben Rennkilometer hat Magnus Cort Nielsen allein an der Spitze bereits hinter sich - und das Peloton trödelt noch immer. 1:40 Minuten beträgt der Vorsprung des Dänen im Bergtrikot jetzt schon.

13:15 Uhr - Same procedure as yesterday: Cort Nielsen attackiert

Tour-Boss Christian Prudhomme senkt die Startflagge und sofort beschleunigt der Däne Magnus Cort Nielsen (EF Education - EasyPost) - genau wie gestern auf der 2. Etappe! Gestern allerdings hatte er sofort drei Begleiter, heute fährt er ganz alleine davon. Nach 27 Kilometern wartet der erste der drei Bergpreise heute. Wenn er den allein erreicht, hat er das Bergtrikot auch heute Abend noch auf den Schultern. Darum dürfte es bei diesem Angriff gehen.

13:05 Uhr - Wir rollen!

Pünktlich auf die Minute hat sich das Peloton in Vejle in Bewegung gesetzt. Zunächst aber rollt man, wie immer, neutralisiert aus der Innenstadt von Vejle heraus, bevor bei Kilometer 0 um etwa 13:15 Uhr der scharfe Start erfolgen wird.

INFO - Favoriten der 3. Etappe

Die Kandidaten auf den Tagessieg sind in Sonderborg dieselben, wie am Vortag in Nyborg: die Sprinter. Und angesichts seines Auftritts mit perfektem Timing im Sprint am Großen Belt muss Fabio Jakobsen (Quick-Step Alpha Vinyl) wohl auch an der deutschen Grenze als Top-Favorit betrachtet werden.

Die Herausforderer sind neben Wout Van Aert (Jumbo - Visma) und Mads Pedersen (Trek - Segafredo), die am Samstag Zweiter und Dritter wurden, vor allem Caleb Ewan (Lotto Soudal), Jasper Philipsen (Alpecin - Deceuninck) und Dylan Groenewegen (BikeExchange - Jayco).

INFO - Herzlich Willkommen!

Der Dänemark-Auftakt der 109. Tour de France wird am Sonntag mit einem 182 Kilometer langen Teilstück von Vejle an die deutsche Grenze nach Sonderborg abgeschlossen. Bevor es am Montag über den ersten Ruhetag dieser Frankreich-Rundfahrt nach Frankreich geht, wartet voraussichtlich nochmal ein Massensprint auf das Peloton. Los geht es hier im Liveticker um 13:05 Uhr!

Das könnte Dich auch interessieren: Jakobsen nutzt gleich die erste Chance zum Etappensieg

Analyse: Deshalb blieb trotz Wind die Action aus

Tour de France "Alle Alarmglocken sind an": Corona-Sorgen bestimmen Tourauftakt 30/06/2022 AM 13:32