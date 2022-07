"Er ist sauer. Sein Team hat all die Arbeit gemacht und dann haben die anderen Teams versucht, das zu ihrem Vorteil auszunutzen und ihn zu isolieren und zu attackieren", meinte der britische Sprinter von der Isle of Man.

"Wenn ich mir anschaue, wie er sprintet, wie er das macht, ist er sauer."

Ad

Die britische Eurosport-Moderatorin scherzte daraufhin aufgrund der in Interviews oft auch impulsiven Auftritte des Spitzen-Sprinters: "Sowas erkennst Du gut, Mark, oder?" Cavendish lachte und nickte.

Tour de France Schreckmoment im Ziel: Vuillermoz bricht zusammen VOR 3 STUNDEN

Robbie McEwen fügte außerdem hinzu: "Was den anderen Teams vielleicht Sorgen macht ist, dass Pogacar das Gelbe Trikot jeden einzelnen Tag verteidigen und durch die ganze Tour tragen will, weil er vielleicht denkt: 'Das ist absolut nicht hart hier!' Er hat sich nicht groß angestrengt, um am Berg zu attackieren, aber er kommt zum Ziel und sagt: 'Wie sieht's mit diesen drei Extra-Sekunden aus?! Nimm das!' Tod durch tausend Stiche."

Geschehen bestimmt, Gelb verteidigt: Pogacar-Team mit Machtdemostration

Im TV-Bild war, weil die Weltregie sich auf die Spitzenreiter um Tagessieger Bob Jungels und seine Verfolger konzentrierte, vom Geschehen im Favoritenfeld auf den letzten fünf Kilometern der Etappe nichts mehr zu sehen. Deshalb ist Cavendishs Einschätzung nicht zu verifizieren.

Fakt ist aber, dass Pogacar 300 Meter vor Schluss zum Sprint ansetzte und unwiderstehlich bis zum Zielstrich durchzog, so dass er und Jonas Vingegaard (Jumbo – Visma), der ihm als einziger folgen konnte, drei Sekunden auf alle Anderen herausholten.

Das könnte Dich auch interessieren: Drei Dinge, die auffielen: Geschke hat das Zeug, das Bergtrikot zu behalten

Pogacar zieht Bilanz: Angst vor Corona und Lob fürs Team

Tour de France Geschke stürmt in Alpen ins Bergtrikot: "Paar Tode gestorben" VOR 8 STUNDEN