Morzine - Megève

Tour de France, Vorschau 10. Etappe: Bergankunft in den Alpen - Lennard Kämna kann in Megève Sieg wiederholen

Die 10. Etappe der Tour de France 2022 ist nach dem zweiten Ruhetag quasi ein Vorgeschmack auf die kommenden schwierigen Tage in den Alpen. Zwar stehen auch auf diesem Teilstück über 2500 Höhenmeter und vier Bergwertungen an, allerdings jeweils mit moderaten Steigungen. Eine Ausreißergruppe dürfte gute Chancen haben, am Ende den Tagessieg am Schlussanstieg in Megève unter sich auszumachen.