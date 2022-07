"Die Tour ist extrem geschockt und bestürzt, zu hören, was in Kopenhagen geschehen ist", vermeldeten die Verantwortlichen bei Twitter.

Der mutmaßliche Täter hatte in einem Einkaufszentrum im südlichen Stadtviertel Orestad auf der Insel Amager wahllos auf Menschen geschossen. Dabei verstarben ein 47 Jahre alter Mann mit russischer Staatsbürgerschaft sowie zwei 17-Jährige.

Die Tour de France 2022 war am vergangenen Freitag mit einem Zeitfahren in der dänischen Hauptstadt gestartet. "Die Menschen in Kopenhagen haben dem Peloton einen der größten Empfänge in der Geschichte des Sports bereitet", hieß es in der Mitteilung.

"Alle Anhänger der Tour schicken ihr aufrichtiges Beileid an die Opfer und ihre Familien", erklärten die Verantwortlichen.

