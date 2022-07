Seit ihrer Premiere 1903 führte die Grande Boucle in jeder ihrer 109 Editionen in der Hauptstadt, der Boulevard im Herzen von Paris steht seit 1975 im Programm.

Grund für die drohende Änderung sind die Olympischen Spiele, die nach 1900 und 1924 zum dann dritten Mal in Paris ausgetragen werden. Die 33. Olympischen Spiele werden am 26. Juli 2024 eröffnet, nur fünf Tage nach dem geplanten Finale der 111. Frankreich-Rundfahrt. “Wir werden sehen. Das ist ein wichtiges Thema und wir besprechen es mit (Tourdirektor Christian) Prudhomme. Wir suchen im guten Einvernehmen nach Alternativen“, sagte Hidalgo zu La Parisien.

"Wir sind pragmatisch, wir finden eine Lösung. Die Eröffnung der Spiele ist am 26. Juli 2024. Das bedeutet, dass der Place de la Concorde in den Wochen davor in Ordnung gebracht werden muss", blickte Hidalgo voraus.

"Ein mögliches Fehlen der Champs-Élysées in der Tour ist kein Tabu. Wir werden es rechtzeitig kommunizieren", versprach die 63-Jährige.

Die italienische Sportzeitung "Gazzetto dello Sport" berichtete bereits Beginn Juni, dass Nizza als Ausweichort für das große Finale der Frankreich-Rundfahrt in Betracht gezogen würde.

