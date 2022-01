Als Generalprobe für die Tour Anfang Juni will Roglic das Critérium du Dauphiné bestreiten. Dafür sind zwischen der Frankreich-Rundfahrt und der am 19. August in Utrecht beginnenden Vuelta keine Rennen vorgesehen.

Zudem startet Roglic schon etwas früher in die Saison, nämlich Ende Februar bei den beiden französischen Eintagesrennen Faun-Ardèche Classic und Drôme Classic. Es folgt im März die Fernfahrt Paris-Nizza, bei der er im vergangenen Jahr nach einem Sturz auf der Schlussetappe das schon sicher geglaubte Gelbe Trikot noch an Titelverteidiger Maximilian Schachmann abtreten musste. Außerdem wird der 32-jährige Roglic im selben Monat noch Mailand-Sanremo bestreiten.

Im April stehen die Baskenland-Rundfahrt sowie die beiden Ardennenklassiker Fléche Wallonne und Lüttich-Bastogne-Lüttich im Programm des Slowenen.

Beim Critérium du Dauphiné schließlich wird Jumbo - Visma laut Wielerflits mit dem Tour-Aufgebot antreten, zu dem nach aktuellem Stand neben Roglic der Vorjahreszweite Jonas Vingegaard, Wout Van Aert, Neuzugang Rohan Dennis sowie Steven Kruijswijk und Sepp Kuss gehören. Die letzten beiden freien Plätze sind noch nicht besetzt.

