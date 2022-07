Zwischen Anerkennung, ungläubigem Staunen, Unverständnis und scharfer Kritik schwankten in Longwy die Reaktionen auf den Auftritt des Gelben Trikots.

Doch was sagten eigentlich Wout Van Aert selbst und sein Sportdirektor Grischa Niermann über die angriffslustige Fahrt des Belgiers?

Hier sind die Reaktionen der Protagonisten der 6. Etappe:

Tom Pidcock (Ineos Grenadiers / Etappenvierter): "Er spielt mit unseren Eiern, oder? Ich weiß ehrlich gesagt nicht, was ich dazu sagen soll. Er macht sich über uns lustig, oder nicht? Ich selbst hatte im Finale richtig gute Beine. Aber nachdem ich zu Beginn versucht hatte, in die Gruppe zu kommen und in meine Beine hörte, da dachte ich: Keine Chance, dass ich hier das Finale vorne bestreiten kann. Roglic ging am Ende sehr früh und hat mich damit überrascht. Das hat mein Momentum gekillt. Ich habe einen guten Sprint gezeigt, letztlich war dann Pogacar der Stärkste."

Wout Van Aert (Jumbo - Visma / Hauptdarsteller und Verlierer des Gelben Trikots): "Das Gelbe Trikot ist auf jeden Fall schöner… aber ich habe das Gelbe geliebt, und ich werde auch das Grüne lieben. Heute Morgen haben wir uns gedacht, dass wir auf dieser langen Etappe bei der Kontrolle des Rennens nicht viel Hilfe erhalten würden. Daher war die Idee, in eine Ausreißergruppe zu gehen. Das hat sich als ziemlich schwierig herausgestellt. Letztlich waren wir vorne nur zu dritt, da war mir schon klar, dass es schwer würde, es bis ins Ziel zu schaffen. Aber ich habe weitergemacht, um dem Gelben Trikot die Ehre zu erweisen. Ich wusste, dass ich nach all den Anstrengungen nicht mehr in den Kampf um den Etappensieg würde eingreifen können."

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates / Etappensieger und neues Gelbes Trikot): "Heute war es von Anfang an ein harter Tag. Die ersten zwei Stunden waren verrückt und dann ging der stärkste Mann (Wout Van Aert) in die Fluchtgruppe. Hinten mussten viele fahren, auch unser Team. Ich dachte, er schafft es bis ins Ziel. Aber das Feld war stärker. In den Anstiegen habe ich mich gut gefühlt, das Team hat einen unglaublich guten Job gemacht und mich sehr gut platziert. Ich bin einfach nur glücklich. Es war kein klassischer Sprint, da wir die beiden Anstiege davor sehr hart gefahren sind. Ich hatte am Ende noch richtig gute Beine. Mir war der Sieg heute sehr wichtig, alles andere war Bonus."

Grischa Niermann (Jumbo - Visma Sportdirektor): "Wir wussten, wenn wir heute auf Sprint fahren würden, dann würde uns kein Team helfen, weil Wout (Van Aert, Anm. d. Red.) in einer so starken Form ist. Wir wollten auch nicht eine solche Etappe über 220 Kilometer komplett kontrollieren. Deshalb war der Plan, Wout in eine große Fluchtgruppe von 15 bis 20 Fahrern zu schicken. Am Ende waren sie nur zu Dritt. Das war absolut nicht der Plan. Aber wenn man mal vorne ist, dann hat man natürlich auch Chancen. Für einen Moment sah es gut aus, aber dann fingen viele Teams an nachzuführen, entweder für das GC oder für den Tagessieg."

Neilson Powless (EF Education – EasyPost / Gesamtzweiter): “Sobald wir sahen, dass Van Aert in die Fluchtgruppe ging, war es unser Plan, auf das Gelbe Trikot zu fahren. Wir dachten: Perfekt, er kann sich da vorne jetzt erstmal kaputtfahren. Leider wurde unser Plan am Ende durch die Bonussekunden durchkreuzt. Deshalb bin ich sehr enttäuscht, dass wir das Gelbe Trikot nicht holen konnten. Bei Pogacar hat man den Eindruck, dass er einfach alles kann. Im direkten Duell ist Pogacar der Stärkste, man muss jetzt sehen, ob sein Team ihn in den nächsten Wochen tragen kann."

Maximilian Schachmann (Bora – hansgrohe): "Es sah so aus, als hätte heute eine Gruppe eine gute Chance, auch um das Gelbe Trikot zu fahren. Entsprechend habe ich in den ersten beiden Stunden ziemlich viel investiert. Es war komplett abgefahren, was Van Aert) da gemacht hat. Das war einfach mit der Brechstange, echt krass."

