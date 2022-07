Auf dem Weg zur legendären Bergankunft in Alpe d'Huez teilte der spätere Tagessieger Tom Pidcock die Menschenmassen, die vor ihm lagen in zwei Hälften. Der Brite wurde von den tausenden Fans regelrecht verschluckt, sein gelber Helm war für die Kameras meist der einzige Fixpunkt. Zahlreiche Arme griffen nach dem Star von Ineos-Grenadiers, der zu einem historischen Erfolg ansetzte.

Doch was wäre, wenn eine Berührung zu schroff gewesen wäre? Was wäre, wenn Pidcock aufgrund des Andrangs zu Sturz gekommen wäre? Ein Szenario, welches das Herz des 22-Jährigen wohl gebrochen hätte - in der Geschichte der Tour de France jedoch keineswegs selten war.

"Es passiert jedes Jahr, die Botschaften gehen jedes Jahr raus. Die Fahrer sagen in den sozialen Medien: 'Bitte respektiert die Fahrer, lasst uns Platz zum Rennen'", erklärte McEwen. Doch immer wieder kommt es zu tragischen Vorfällen.

"Wir haben Leute gesehen, die neben den Fahrern herliefen und versuchten, ihnen zu nahe zu kommen, und die eine Fahne am Ende eines großen Stocks trugen, der in die Räder geraten konnte", führte der dreimalige Gewinner der Punktwertung der Tour de France aus. "Manchmal mischen sich auch Hunde ungewollt in das Geschehen ein, wie bei Yves Lampaert ."

Der ehemalige deutsche Radprofi Tony Martin war im vergangenen Jahr ebenso in einen unglücklichen Fan-Zwischenfall verwickelt. Knapp 46 Kilometer vor dem Ziel der ersten Tour-Etappe löste eine Zuschauerin einen Massensturz aus, weil sie ein Schild zu weit auf die Straße hielt. Martin kam dadurch zu Fall und brachte damit im Peloton eine Kettenreaktion in Gang. Vier Tage später war für ihn die Tour nach einem weitern Sturz vorbei.

Tour de France: Fans können Fahrer auch überfordern

McEwen ist sich zwar bewusst, wie wichtig die Zuschauer für die Straßenschlachten der Tour de France sind, fordert jedoch auch ein bisschen Hausverstand ein. Letztlich stellt das Risiko eines Unfalls einen weiteren Stressfaktor für die Fahrer dar, der das Rennen zusätzlich beeinflussen kann.

"Es ist eine große Gefahr für die Fahrer und etwas, über das die Favoriten in den Bergen nachdenken müssen, da es ihr ganzes Rennen gefährden kann", weiß der 50-Jährige aus erster Hand.

"Sie sprechen über Taktik, wann sie das Tempo anziehen, wen sie markieren sollen. Aber sie werden auch daran erinnert, in der Mitte der Straße zu bleiben und den Fans aus dem Weg zu gehen, denn manchmal können die Zuschauer den Fahrern nicht aus dem Weg gehen", beschrieb der dreimalige australische Meister. Letzten Endes gehe die Sicherheit der Fahrer vor.

Angesichts der traditionsreichen Geschichte und der kultigen Höhepunkte, für welche die enthusiastischen Tour-Fans über Jahrzehnte hinweg sorgten, wäre aber ein etwaiges Verbot wohl zu hart - und vor allem kaum vorstellbar.

