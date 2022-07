Radsport

Simon Geschke im Interview: So will er sein Bergtrikot auf der letzten Pyrenäen-Etappe verteidigen

Simon Geschke im Interview: So will er sein Bergtrikot auf der letzten Pyrenäen-Etappe verteidigen - am Eurosport-Mikrofon verrät er seinen Plan. der Berliner vom Team Cofidis muss auf der 18. Etappe punkten, um seine Rivalen wie Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar auf Distanz zu halten, die bei der Bergankunft weitere Zähler sammeln dürften.

