Tour de France

Lennard Kämna (Bora - hansgrohe / Tagesvierter): "Es war super hart. Ich hatte mich super gefühlt und noch echt Power auf dem Pedal. Am Ende hat es nicht ganz gereicht. Ich wusste es wird eng mit der kleinen Lücke, die wir noch hatten und kann mir nichts vorwerfen. Ich bin meinen Rhythmus hochgefahren und nicht eingebrochen. Aber wenn es so steil wird, dann sind halt zehn Sekunden schnell zugefahren. Ich hätte keine Sekunde schneller fahren können. Es ist halt ärgerlich, dass wir diesen Drecksberg noch fahren müssen am Ende."

Tadej Pogacar (UAE Team Emirates / Etappengewinner und Gelbes Trikot): "Es war sehr schwer - vor allem am Ende, als Jonas attackierte. Er war so stark, aber ich habe mir gesagt, dass meine Jungs den ganzen Tag für mich gearbeitet hatten und daher musste ich bis zur Ziellinie pushen. In meinem Kopf habe ich diese Etappe schon lange abgespeichert gehabt. Das war ein großes Ziel, hier zu gewinnen. Jonas ist einer der stärksten Kletterer, wenn nicht der stärkste der Welt. Er fährt gut. Ein bisschen Zeit zu gewinnen ist immer gut. Im Radsport gibt es keinen Vorsprung, der groß genug ist."

Jonas Vingegaard (Jumbo - Visma / Tageszweiter): "Das ist ein brutales Finale. Ich habe es probiert, aber als er (Pogacar) 20 Meter vor dem Ziel an mir vorbeifuhr, hatte ich keine Antwort mehr. Es war verdammt knapp, aber ich kann zufrieden sein. Hoffentlich bin ich an den längeren Anstiegen noch besser. Die Beine waren gut."

Geraint Thomas (Ineos Grenadiers / Etappenfünfter und Gesamtdritter): "Ich würde gerne sagen, dass ich mich zurückgehalten habe heute. Aber das war nicht der Fall. Am Anfang das Schlussanstiegs habe ich etwas gespart für das Ende, weil es da so steil ist. Ich denke es war okay. Ich bin mit der gleichen Zeit im Ziel, wie Roglic - das passt ganz gut. Es ist gut, dass wir alle noch da vorne im Gesamtklassement sind und so in die nächsten zwei Wochen gehen - wir hatten ja noch gar keine ordentliche Bergetappe. Wir werden unsere Überzahl versuchen gut einzusetzen, nicht auf Teufel komm raus attackieren."

Adam Yates (Ineos Grenadiers / Etappenneunter und Gesamtvierter): "Wir kamen in den letzten Berg gut rein, wussten, wie steil es ist und wollten nicht in irgendwelche Probleme verwickelt werden. Am Ende war es okay, als es auf den Schotter ging. Ich gehe gerne aus dem Sattel, aber das kannst du hier nicht. Darum habe ich bis zum Ziel gelitten. Geraint (Thomas) war mit dabei, er ist der Beste von uns gewesen. Du weißt nie, was in der dritten Woche passiert. Wir werden weitermachen und vielleicht sind wir die Glücklicheren dann eines Tages."

Aleksandr Vlasov (Bora - hansgrohe / Etappen-26. mit 1:39 Minuten Rückstand): "Ich hatte heute Schmerzen am Rücken vom gestrigen Sturz. Es war hart für mich, vor allem im letzten Teil des Rennens. Ich habe versucht, nicht zu viel Zeit zu verlieren. Ein schlechter Tag für mich, aber ich hoffe, dass ich mich jetzt schnell erhole."

Simon Geschke (Cofidis / Kämpferischster Fahrer): "Wir wollten heute in die Ausreißergruppe, entweder mit mir oder mit Ion Izagirre. Es war schön, vorne zu sein. Ich war auch froh, dass noch zehn Jungs dazugekommen sind. Aber letztlich wollte UAE Team Emirates heute den Sieg."

Maximilian Schachmann (Bora - hansgrohe / Teil der Ausreißergruppe): "Zufrieden wären wir, wenn Lennard jetzt auf dem Podium stehen würde. Das ist natürlich extrem ärgerlich. Lennard ist ein super Rennen gefahren und ich habe früh gemerkt, dass ich heute kein gutes Bein habe. Ich habe mir gestern am Anfang und am Ende mit Aleks zu doll einen rausgedreht. Das habe ich heute deutlich gespürt. Ich bin im Flachen noch voll für Lennard gefahren - ärgerlich, dass es nicht gereicht hat."

