Radsport

Tour de France 2022 - Aero-Fight: Sitzposition, Material, Anzug - Worauf es im Zeitfahren ankommt

Am vorletzten Tag der Tour de France steht mit dem 40 Kilometer langen Einzelzeitfahren nach Rocamadour nochmal eine hochinteressante Disziplin auf dem Programm. An keiner Stelle hat sich der Straßenradsport in den letzten Jahrzehnten so deutlich sichtbar weiterentwickelt. Aerodynamik ist der Schlüssel zum Sieg - doch worauf genau kommt es an? Die Eurosport-Experten erklären im Velo Club!

00:09:35, vor 38 Minuten