Radsport

Tour de France 2022 - "Alles richtig gemacht": Geschke kämpft wie ein Löwe um sein Bergtrikot

Simon Geschke hat sein Führung in der Bergwertung der Tour de France auf der 11. Etappe über den Col du Galibier und in Richtugn Col du Granon mit großem Kampfgeist verteidigt. Der Freiburger schaffte taktisch klug den Sprung in die Ausreißergruppe des Tages und sicherte sich dann wichtige Punkte am Col du Telegraphe und Col du Galibier. Jetzt kann es weit gehen für ihn mit dem Gepunkteten Trikot.

00:03:23, vor 21 Minuten