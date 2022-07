Radsport

Tour de France 2022 - Analyse des emotionalen Houle-Sieges: "Am Anfang war das nur ein Testballon"

Hugo Houle hat in Gedenken an seinen vor zehn Jahren verstorbenen Bruder Pierrick die 16. Etappe der Tour de France in Foix gewonnen - und das, obwohl seine Attacke ursprünglich wohl gar nicht unbedingt auf den Tagessieg abgezielt hatte. Die Eurosport-Experten analysieren den Solo-Coup des Kanadiers im Velo Club und stellen fest: Verdienter als Houle, hat einen solchen Sieg wohl niemand.

00:06:34, vor einer Stunde