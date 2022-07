Radsport

Tour de France 2022 - Analyse nach Woche 2: Vingegaard und Pogacar auf Augenhöhe

Jonas Vingegaard geht mit 2:22 Minuten Vorsprung auf Tadej Pogacar in den dritten Ruhetag dieser 109. Frankreich-Rundfahrt. Doch gelaufen ist der Kampf ums Gelbe Trikot noch lange nicht. Es wird spannend in der Schlusswoche der Tour de France, da sind sich die Eurosport-Experten einig. Sie analysieren im Velo Club den Stand der Dinge in der Gesamtwertung und sagen, was man noch erwarten darf.

00:07:08, vor 6 Minuten