Radsport

Tour de France 2022 - Analyse: Souveräner Vingegaard hat Pogacar-Attacken im Griff

Tadej Pogacar hat auf der 16. Etappe der Tour de France einen ersten Vorgeschmack auf das gegeben, was er in den nächsten Tagen in den Pyrenäen noch versuchen wird: Angreifen, angreifen und nochmal angreifen. Doch der Mann im Gelben Trikot und sein Edelhelfer Sepp Kuss gaben sich auf dem Weg nach Foix keine Blöße. Jonas Vingegaard hat bisher alles im Griff, analysieren die Eurosport-Experten.

00:04:59, vor 43 Minuten