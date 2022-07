Radsport

Tour de France 2022 - Bitter! Pechvogel Ewan stürzt und verletzt sich am Knie

Den ganzen Tag hat sein Team Lotto Soudal die Ausreißer gejagt, doch dann kracht es in einer eigentlich harmlosen Linkskurve. Caleb Ewan kommt zu Fall und bleibt erstmal sitzen. Der australische Top-Sprinter hat Schmerzen am Knie und es sieht kurzzeitig so aus, als würde er die Tour aufgeben. Dann aber steigt er doch nochmal auf.

00:03:51, vor einer Minute