Tour de France 2022 - Bora-hansgrohe um Lennard Kämna erleben auf der 7. Etappe bitteren Tag, aber: Weiter so!

So nah liegen Freude und Frust manchmal beisammen: 100 Meter trennten Lennard Kämna an der Super Planche des Belles Filles nach einer tollen Leistung von ihm und seinem Teamkollegen Maximilian Schachmann vom Etappensieg. Doch am Abend der 7. Etappe der Tour de France stand das deutsche Team mit leeren Händen da, weil Klassement-Kapitän mit Rückenproblemen einbrach. Der Velo Club analysiert.

00:06:42, vor 26 Minuten