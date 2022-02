Radsport

Tour de France 2022 - die komplette Strecke der 109. Austragung: Alle 21 Etappen von Kopenhagen bis Paris im Überblick

Tour de France 2022: Alle 21 Etappen von Kopenhagen bis Paris in der Übersicht - unsere Animation zeigt Euch die komplette Strecke der 109. Frankreich-Rundfahrt. Vom Start am 1. Juli 2022 in Dänemarks Hauptstadt geht es über das Kopfsteinpflaster von Paris-Roubaix zu den fünf Bergankünften in Vogesen, Alpen und Pyrenäen bis nach Paris. Zwei Einzelzeitfahren runden den Tour-Parcours ab.

