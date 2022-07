Radsport

Tour de France 2022 - Geschke: "Das war ein wichtiger Schritt, wenn auch nur ein kleiner"

Simon Geschke hat sein Bergtrikot auf der ersten Pyrenäen-Etappe der Tour de France nicht nur verteidigt, sondern seine Führung in der Sonderwertung sogar noch um zwölf Punkte ausgebaut. Trotzdem ist der Freiburger angesichts der zwei schweren Teilstücke, die am Mittwoch und Donnerstag anstehen, noch längst nicht durch als Gewinner des Gepunkteten Trikots. Hier ist sein Interview im Ziel in Foix.

00:01:42, vor 7 Minuten