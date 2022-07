Radsport

Tour de France 2022 - Highlights: Große Pidcock-Gala und vergebliche Pogacar-Angriffe

Die Königsetappe nach L'Alpe d'Huez hat Spektakel auf zwei Ebenen geboten: An der Spitze des Rennens lieferte Tom Pidcock eine Gala-Vorstellung ab und dominierte die Spitzengruppe, um am Ende in der berühmten Schlusssteigung davon zu marschieren. Drei Minuten dahinter kämpften Jonas Vingegaard und Tadej Pogacar ums Gelbe Trikot. Der Däne konnte aber alle Angriffe des Slowenen parieren.

