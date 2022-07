Radsport

Tour de France 2022: Jonas Vingegaard - Wer ist der Mann im Gelben Trikot?

Nach zwei Wochen Tour de France scheint Jonas Vingegaard auf dem Weg zum Gesamtsieg zu sein. Bisher ließ sich der Däne von Titelverteidiger Tadej Pogacar nicht abschütteln, seit er ihm das Gelbe Trikot am Col du Granon abgenommen hat. Und so souverän wie Vingegaard bisher auftrat, ist er nun Top-Favorit. Doch wer ist der 25-Jährige in Gelb überhaupt? Der Velo Club stellt vor.

