Radsport

Tour de France 2022: Kampf um Grün voll entbrannt - der Zwischensprint der 3. Etappe

Wout Van Aert hat sich hinter Solist Magnus Cort Nielsen den zweiten Platz am Zwischensprint der 3. Etappe in Christiansfeld gesichert und damit 17 Punkte fürs Grüne Trikot eingesammelt. Allerdings halten sowohl Fabio Jakobsen als auch Peter Sagan dagegen und verlieren nicht viel Boden. Es könnte über drei Wochen also doch sehr interessant werden, wenn es um die Punktewertung geht.

00:02:48, vor einer Stunde