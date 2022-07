Radsport

Tour de France 2022: Lennard Kämna im Interview: Das ist der Plan für die 10. Etappe nach Megève

Lennard Kämna im Interview: der Bora-Star verrät, was sein Plan für die 10. Etappe der Tour de France ist, die in Megève endet - wo er schon 2020 siegte. Auf dem Flugplatz des Skiorts in den Alpen gewann Kämna damals eine Etappe der Dauphiné als Solist und feierte dort seinen ersten Profisieg.

00:00:49, vor 27 Minuten